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واکنش معاون دفتر پزشکیان به ادعای جنجالی از شورای رهبری
معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیسجمهور به ادعای اخیر مطرح شده درباره شورای موقت رهبری واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، امشب (چهارشنبه ۱۳ آبان) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اظهارات سخیف و عجیب یک عنصر مسئول در صداوسیما و اتهامات بیپایه به سران دو قوه و عضو برجسته فقهای شورای نگهبان نیازمند رسیدگی جدی و پیگیری قضایی است.
بساط بلبشوی سیاسی و اظهارات وحدتشکن و ایجاد تفرقه و دوقطبی کاذب در کشور باید با قاطعیت جمع شود.»
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