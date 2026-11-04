واکنش معاون دفتر پزشکیان به ادعای جنجالی از شورای رهبری

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور به ادعای اخیر مطرح شده درباره شورای موقت رهبری واکنش نشان داد.



به گزارش تابناک سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، امشب (چهارشنبه ۱۳ آبان) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:



«اظهارات سخیف و عجیب یک عنصر مسئول در صداوسیما و اتهامات بی‌پایه به سران دو قوه و عضو برجسته فقهای شورای نگهبان نیازمند رسیدگی جدی و پیگیری قضایی است.



بساط بلبشوی سیاسی و اظهارات وحدت‌شکن و ایجاد تفرقه و دوقطبی کاذب در کشور باید با قاطعیت جمع شود.»