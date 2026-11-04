||04:07
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرتصاویر ناوگروه تئودور روزولت در مسیر خاورمیانه؛ کی می‌رسد؟
3897بازدید
۰

واکنش معاون دفتر پزشکیان به ادعای جنجالی از شورای رهبری

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس‌جمهور به ادعای اخیر مطرح شده درباره شورای موقت رهبری واکنش نشان داد.

کد خبر: 100000652تاریخ انتشار: 3897 بازدید۰

سیدمهدی طباطبایی
به گزارش تابناک سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، امشب (چهارشنبه ۱۳ آبان) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«اظهارات سخیف و عجیب یک عنصر مسئول در صداوسیما و اتهامات بی‌پایه به سران دو قوه و عضو برجسته فقهای شورای نگهبان نیازمند رسیدگی جدی و پیگیری قضایی است.

بساط بلبشوی سیاسی و اظهارات وحدت‌شکن و ایجاد تفرقه و دوقطبی کاذب در کشور باید با قاطعیت جمع شود.»

توییت

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

نبویانشورای رهبریانتخاب رهبرمهدی طباطباییدفتر ارتباطات دولت

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.