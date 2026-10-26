ابلاغ مصوبه سران قوا برای بازسازی خسارت‌های جنگی

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی را به ۷ دستگاه اجرایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۸۹۵
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ابلاغ مصوبه سران قوا برای بازسازی خسارت‌های جنگی

به گزارش تابناک؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی را به 7 دستگاه اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس ابلاغیه پورمحمدی به تاریخ 29 مهرماه، این مصوبه در پی نامه 6 مردادماه رئیس‌جمهور و با موضوع انجام اقدامات لازم برای اجرای مصوبات مرتبط با بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و تصمیمات شرایط اضطراری اقتصادی صادر شده است.

این ابلاغیه به مصوبه جلسه 12 مهرماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره بازسازی خسارت‌های جنگ اشاره دارد که به تأیید و توشیح رؤسای قوای سه‌گانه رسیده است.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان بورس و اوراق بهادار، دستگاه‌های مخاطب این ابلاغیه هستند.

منبع: تسنیم

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سران قوابازسازیخسارت جنگی
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