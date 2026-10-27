به گزارش تابناک، العین موفق شد که سومین پیروزی پیاپی خود را در لیگ نخبگان آسیا به دست آورد.

العین در دیدار برابر تراکتور با نتیجه دو بر یک به پیروزی دست پیدا کرد تا با ۹ امتیاز در صدر جدول رده بندی لیگ نخبگان در منطقه غرب قرار گیرد.

ایویچ سرمربی العین به پیروزی تیمش در این بازی واکنش نشان داد.

او بعد از بازی گفت: بازی بسیار سختی برای هر دو تیم بود. خوشبختانه موفق شدیم سومین پیروزی پیاپی خود را به دست آوریم و این بسیار مهم است. نهایت تلاش خود را در بازی های بعدی به کار می گیریم. لیگ نخبگان رقابت بسیار سختی است و این طبیعی است که تمرکز در آن آسان نباشد. به نظرم ما تیم برتر میدان بودیم و با شایستگی به پیروزی رسیدیم. به بازیکنانم تبریک می گویم.

ایویچ ادامه داد: قطعا بازی های سختی در انتظار ماست. در این رقابت تیم های عربستانی قدرتمندی حضور دارند که بازیکنان سرشناسی را در اختیار دارند. آنها زیاد پول خرج می کنند اما ما آماده رقابت هستیم و تاکنون هم چنین چیزی را نشان داده‌ایم و ترسی از هیچ تیمی نداریم. دیدار بعدی با الاتحاد است و وقت آن که برسد به آن فکر می کنیم. بار دیگر تاکید می کنم که دیدار برابر تراکتور بازی سختی بود و ما سه امتیاز ارزشمند را به دست آوردیم.

اما یحیی بن خالق بازیکن العین گفت: ما سه امتیاز مهم را به دست آوردیم. ما بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و فرصت های خوبی را خلق کردیم. با این پیروزی هواداران خود را خوشحال کردیم. ما خوب بودیم و کسب سه امتیاز ارزشمند است. به امید خدا در بازی های بعدی هم بهتر ظاهر می‌شویم.

ترائوره دیگر بازیکن العین نیز گفت: قبل از هرچیز می گویم الحمدلله که سه امتیاز را کسب کردیم. ما سه امتیاز ارزشمند را کسب کردیم. مهم پیروزی بود که به آن دست پیدا کردیم. هر دیداری برای ما یک فینال است و باید نهایت تلاش خود را به کار بگیریم. هدف ما کسب سه امتیاز بود که به آن رسیدیم.

منبع: ایسنا