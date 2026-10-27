المیرابابایی : قیمت‌ سکه و طلا امروز در مقایسه با روز گذشته وضعیت ناپایدار و متناقض را نشان می دهد ؛ در حالی که اونس جهانی طلا در حال صعود است، بازار داخلی بین افزایش قیمت طلا و کاهش قیمت سکه دست به دست می‌دهد.

قیمت طلای ۱۸ عیار دیروز ۲۶,۴۰۱,۰۰۰ تومان بود درحالی که امروز به ۲۶,۳۷۱,۰۰۰تومان رسید که کاهش جزئی را داشت اما سکه امامی دیروز۲۶۴,۷۳۵,۰۰۰تومان بود که امروز با۲,۲۶۵,۰۰۰ افزایش به ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان رسید همچنین قیمت سکه بهار آزادی دیروز ۲۵۵,۰۴۰,۰۰۰تومان بود که امروز با افزایش ۳,۹۵۰,۰۰۰ به ۲۵۸,۹۹۰,۰۰۰ تومان رسید.

همچنین قیمت نیم سکه روز گذشته ۱۴۰,۶۰۰,۰۰۰تومان بود که در بازار امروز ۱۴۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان شد و کاهش جزئی داشت اما قیمت ربع سکه روز گذشته ۷۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان بود که امروز با افزایش ۱,۱۰۰,۰۰۰تومان به۷۶,۵۶۰,۰۰۰ تومان رسید همچنین قیمت اونس جهانی دیروز ۴,۰۰۷دلار بود که امروز با کاهش جزئی به ۴,۰۰۳ دلار رسید.

چرا سکه می‌تازد و طلا جا می‌ماند؟

در روزهای اخیر مساله مهم تفاوت بین قیمت سکه از قیمت طلا است در حالی که قیمت طلای ۱۸ عیار با کاهش جزئی روبرو شد اما سکه امامی و بهار آزادی جهش‌های میلیونی داشتند که به نظر می رسد تورم در حباب سکه است و از آنجایی که قیمت سکه دیگر تابع قیمت جهانی طلا نیست و تابع تقاضای دست‌به‌دست است قیمت آن بالا می رود .

البته تفاوت قیمت‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه،خریداران را در وضعیت ترس از خرید یا ترس از فروش قرار می دهد و همین موضوع منجر به تصمیمات عجولانه و ضررهای مالی می‌شود.

البته اونس جهانی طلا چند روزی است که در محدوده ۴۰۰۰ دلار نوسان می‌کند، اما در بازار داخلی، قیمت سکه به صورت مستقل از جهانی رشد می‌کند و بازار داخلی از منطق جهانی فاصله گرفته و بیشتر به منطق دلالان نزدیک شده است.

بنابراین صعود شدید سکه امامی و بهار آزادی در مقابل کاهش قیمت طلا، زنگ خطری برای مصرف‌کنندگان است ؛ چرا که سیگنال اینکه بازار سکه وارد مرحله‌ سفته‌بازی شده است را می دهد که در این شرایط که قیمت سکه بدون پشتوانه جهانی رشد می‌کند، ورود به بازار سکه ریسک بالایی دارد و احتمال ترکیدن حباب آن در کوتاه‌مدت زیاد می شود.