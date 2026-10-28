به گزارش تابناک؛ علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع و سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش، شایعات مطرح‌شده در فضای مجازی درباره تعطیلی و غیرحضوری‌شدن مدارس کشور را تکذیب کرد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تعطیلی مدارس اظهار کرد: هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی یا غیرحضوری‌شدن مدارس در سراسر کشور وجود ندارد و شایعات منتشرشده در فضای مجازی در این زمینه صحت ندارد.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش افزود: رویکرد اصلی این وزارتخانه، برگزاری حضوری کلاس‌های درس است و غیرحضوری‌شدن مدارس تنها در شرایط خاص و به اقتضای ضرورت امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به احتمال بروز شرایط پیش‌بینی‌نشده، خاطرنشان کرد: در مواردی مانند ناترازی انرژی، بارش سنگین برف یا آلودگی هوا، ممکن است به‌دلیل شرایط خاص یک منطقه یا نقطه مشخص، تصمیم به غیرحضوری‌شدن کلاس‌ها گرفته شود؛ اما چنین مواردی به معنای وجود برنامه‌ای برای تعطیلی سراسری مدارس نیست.

فرهادی تأکید کرد: مبنای فعالیت وزارت آموزش‌وپرورش، آموزش حضوری است و اخبار مربوط به تعطیلی مدارس باید از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری شود.

منبع: عصرایران