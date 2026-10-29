قیمت دلار امروز پنجشنبه 7 آبان ۱۴۰۵؛ جدیدترین نرخ حواله های ارزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بازار ارز در آخرین روز کاری هفته، فضایی نسبتاً آرام، کم‌نوسان و محافظه‌کارانه را تجربه می‌کند و فعالان بازار شاهد تغییرات محدودی در نرخ ارزهای عمده هستند.

بررسی میدانی از بازار آزاد ارز در تهران نشان می‌دهد که قیمت اسکناس دلار آمریکا در محدوده قیمتی ۲۶۹ هزار تا ۲۶۹ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌شود که این ارقام تفاوت چشمگیری نسبت به روز معاملاتی گذشته نشان نمی‌دهد.

در همین حال، سایر ارزهای کلیدی بازار آزاد نیز پیرو همین روند کم‌جان، نوسانات محدودی را به ثبت رساندند؛ به طوری که هر اسکناس یورو در سطح ۳۰۰ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد و درهم امارات نیز در کانال ۷۳ هزار و ۳۰۰ تومان آرام گرفت.

در بازار سایر ارزها، لیر ترکیه ۵ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد و پوند انگلیس نیز روی رقم ۳۵۵ هزار تومان ایستاد تا هفته کاری با ثباتی نسبی در بخش آزاد به پایان برسد.

تداوم روند صعودی نرخ رسمی حواله ارز

این در حالی است که وضعیت در تالار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران چهره‌ای متفتوت به خود گرفته و نرخ حواله‌ها مسیر افزایشی ملایمی را طی کرده است.

نگاهی به آمار و ارقام این مرکز حاکی از آن است که نرخ خرید حواله دلار آمریکا با ثبت افزایش ۳۶۹ تومانی به رقم ۱۸۵ هزار و ۱۱۱ تومان رسید و نرخ فروش آن نیز با رشد ۳۷۲ تومانی در سطح ۱۸۶ هزار و ۷۹۲ تومان کشف قیمت شد.

همگام با دلار، بازار حواله یورو نیز سبزپوش شد؛ به گونه‌ای که نرخ خرید حواله یورو با رشد ۳۲۶ تومانی به ۲۰۶ هزار و ۲۱۱ تومان بالغ گشت و نرخ فروش آن با افزایش ۳۳۰ تومانی، کانال ۲۰۸ هزار و ۸۴ تومان را فتح کرد.

همچنین در بازار حواله درهم امارات، خریداران با افزایش صد تومانی مواجه شدند و نرخ خرید به ۵۰ هزار و ۴۰۴ تومان رسید، در حالی که نرخ فروش نیز با رشد ۱۰۱ تومانی رقم ۵۰ هزار و ۸۶۲ تومان را به نمایش گذاشت تا زنجیره رشد ملایم نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله تکمیل شود.