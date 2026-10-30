شیشه؛ از سرخوشی تا توهم

به گزارش تابناک: گاهی یک ماده مخدر در نخستین تجربه، به مصرف‌کننده احساس انرژی، اعتمادبه‌نفس و نشاط می‌دهد؛ احساساتی که ممکن است او را به تکرار مصرف ترغیب کند، اما این سرخوشی موقت می‌تواند به بهای از دست رفتن سلامت جسم و روان تمام شود. شیشه از جمله مواد محرکی است که به دلیل اثرگذاری شدید بر مغز و احتمال بالای ایجاد وابستگی، پیامدهای جدی برای مصرف‌کننده و اطرافیان او به همراه دارد.

تصور اینکه شیشه فقط در میان گروه خاصی از جوانان یا در مهمانی‌های شبانه مصرف می‌شود، تصویری ناقص از این ماده است. افراد ممکن است به دلایل متفاوتی، از کنجکاوی و فشار دوستان گرفته تا تلاش برای بیدار ماندن یا فرار از مشکلات روحی، به مصرف آن روی بیاورند. با این حال، هیچ‌یک از این انگیزه‌ها خطرات مصرف را از بین نمی‌برد و تجربه اولیه نیز نمی‌تواند تضمینی برای کنترل مصرف در دفعات بعد باشد.

شیشه چیست و چگونه بر مغز اثر می‌گذارد؟

شیشه یا کریستال‌مت، نام رایج مت‌آمفتامین کریستالی است؛ ماده‌ای محرک که بر سیستم عصبی مرکزی تأثیر می‌گذارد. این ماده از نظر شیمیایی با آمفتامین ارتباط دارد، اما می‌تواند اثرات شدید و طولانی‌تری بر مغز و بدن ایجاد کند. شکل ظاهری آن معمولاً به صورت بلورهای شفاف یا سفیدرنگ است و در بازار غیرقانونی ممکن است با خلوص و ترکیبات متفاوت عرضه شود.

مت‌آمفتامین با افزایش فعالیت انتقال‌دهنده‌های عصبی، به‌ویژه دوپامین و نورآدرنالین، موجب تغییر در خلق‌وخو، سطح هوشیاری، انرژی و رفتار فرد می‌شود. دوپامین در سیستم پاداش مغز نقش دارد و افزایش شدید آن می‌تواند احساس لذت و سرخوشی ایجاد کند؛ اما همین سازوکار در شکل‌گیری میل شدید به مصرف دوباره و وابستگی نیز نقش دارد.

شیشه در مقایسه با بسیاری از مواد محرک، خطر قابل‌توجهی برای سلامت روان و عملکرد طبیعی مغز دارد. شدت اثر آن به عواملی مانند مقدار مصرف، خلوص ماده، روش ورود به بدن، وضعیت جسمی فرد و سابقه مصرف بستگی دارد. به همین دلیل، نمی‌توان برای همه مصرف‌کنندگان زمان مشخص و یکسانی برای شروع یا پایان اثرات در نظر گرفت.

شیشه چگونه مصرف می‌شود؟

مت‌آمفتامین در شکل‌های مختلفی مانند پودر، بلور یا قرص غیرمجاز عرضه می‌شود و ممکن است از راه خوراکی، استنشاق از بینی، دود کردن یا تزریق مصرف شود. روش مصرف بر سرعت ورود ماده به جریان خون و مغز، شدت تجربه اولیه و نوع خطرات جسمی تأثیر می‌گذارد.

در برخی موارد، مصرف‌کننده با تصور اینکه یک روش مصرف کم‌خطرتر است یا کنترل بیشتری بر اثرات ماده دارد، به استفاده از آن روی می‌آورد؛ در حالی که هیچ روش مصرفی از مت‌آمفتامین غیرقانونی را نمی‌توان بی‌خطر دانست. دود کردن می‌تواند به دستگاه تنفسی آسیب بزند و تزریق نیز خطر عفونت‌های خونی، از جمله هپاتیت و HIV، را در صورت استفاده از وسایل آلوده یا مشترک افزایش می‌دهد.

اثر شیشه ممکن است در برخی روش‌های مصرف بسیار سریع ظاهر شود، اما زمان شروع اثر و مدت ماندگاری آن ثابت نیست. احساس سرخوشی نیز لزوماً به معنای پایان اثر ماده نیست؛ بی‌خوابی، اضطراب، تحریک‌پذیری و اختلال در قضاوت ممکن است پس از کاهش احساس لذت همچنان ادامه پیدا کند.

پس از مصرف شیشه چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

یکی از دلایل گرایش برخی افراد به شیشه، احساس افزایش انرژی و کاهش خستگی است. فرد ممکن است برای مدتی احساس کند توان بیشتری برای فعالیت دارد، کمتر به خواب نیاز دارد، با سرعت بیشتری صحبت می‌کند یا اعتمادبه‌نفسش افزایش یافته است. کاهش اشتها و افزایش میل جنسی نیز از اثرات احتمالی این ماده هستند.

اما احساس توانایی بیشتر به معنای افزایش واقعی و پایدار عملکرد بدن نیست. مت‌آمفتامین می‌تواند ضربان قلب و فشار خون را افزایش دهد، دمای بدن را بالا ببرد و خواب و تغذیه طبیعی را مختل کند. فردی که برای مدت طولانی بیدار می‌ماند، ممکن است به‌تدریج تمرکز و قدرت قضاوت خود را از دست بدهد و در تصمیم‌گیری‌های روزمره دچار مشکل شود.

در برخی مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در مصرف سنگین یا پس از چندین ساعت یا روز بی‌خوابی، بدبینی شدید، اضطراب، توهم و رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی بروز می‌کند. ممکن است فرد احساس کند دیگران قصد آسیب رساندن به او را دارند یا صداها و چیزهایی را تجربه کند که منشأ بیرونی ندارند. این وضعیت می‌تواند به روان‌پریشی ناشی از مصرف مواد محرک منجر شود و گاهی حتی پس از قطع مصرف نیز ادامه پیدا کند.

چرا شیشه اعتیادآور است؟

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مت‌آمفتامین، تأثیر آن بر سیستم پاداش مغز است. افزایش شدید دوپامین می‌تواند احساس لذت و سرخوشی ایجاد کند و مغز را به تکرار تجربه مصرف سوق دهد. با تکرار مصرف، فرد ممکن است به‌تدریج به اثرات ماده عادت کند و برای رسیدن به احساس قبلی، میل بیشتری به مصرف پیدا کند.

در عین حال، مصرف مکرر می‌تواند توانایی تجربه لذت از فعالیت‌های عادی زندگی را مختل کند. دیدار با دوستان، فعالیت‌های روزمره، غذا خوردن یا سرگرمی‌هایی که پیش‌تر لذت‌بخش بوده‌اند، ممکن است برای فرد جذابیت کمتری داشته باشند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است به این باور برسد که بدون شیشه نمی‌تواند احساس خوبی داشته باشد؛ باوری که میل به مصرف را تشدید می‌کند.

وابستگی فقط به معنای مصرف روزانه یا ناتوانی کامل در انجام کارهای روزمره نیست. فرد ممکن است با وجود مشکلات خانوادگی، افت عملکرد شغلی، آسیب‌های جسمی یا تجربه‌های ناخوشایند روانی همچنان به مصرف ادامه دهد. همین ادامه مصرف با وجود پیامدهای منفی، یکی از نشانه‌های مهم اختلال مصرف مواد است.

با این حال، وابستگی به شیشه به معنای غیرممکن بودن بهبودی نیست. با دریافت خدمات درمانی مناسب، حمایت روانی و اجتماعی و پیگیری مستمر، بسیاری از افراد می‌توانند مصرف را کنار بگذارند و عملکرد خود را بهبود دهند.

چرا برخی جوانان به مصرف شیشه گرایش پیدا می‌کنند؟

دلایل شروع مصرف در افراد یکسان نیست. کنجکاوی، فشار دوستان، دسترسی به مواد، مشکلات خانوادگی، تنهایی، اضطراب و تلاش برای فرار موقت از احساسات ناخوشایند می‌توانند در تصمیم فرد برای تجربه یک ماده محرک نقش داشته باشند.

برخی افراد نیز با این تصور اشتباه به شیشه روی می‌آورند که می‌توانند با آن ساعت‌های بیشتری بیدار بمانند، بهتر کار کنند یا در شب‌های امتحان عملکرد بهتری داشته باشند. در حالی که افزایش موقت هوشیاری با بهبود واقعی یادگیری و عملکرد شناختی یکسان نیست و کمبود خواب، اختلال تمرکز و پیامدهای جسمی و روانی می‌توانند نتیجه معکوس داشته باشند.

همچنین نمی‌توان گفت همه مصرف‌کنندگان شیشه نوجوانان یا افراد زیر 18 سال هستند. مصرف این ماده در گروه‌های سنی مختلف دیده می‌شود و برای تعیین میزان شیوع آن در هر گروه، باید به آمارهای معتبر و به‌روز مراجعه کرد.

نکته مهم این است که شناخت عوامل زمینه‌ساز مصرف، به‌معنای توجیه آن نیست؛ بلکه کمک می‌کند خانواده‌ها، مدارس و مراکز حمایتی به‌جای برخورد صرفاً تنبیهی، راه‌های مؤثرتری برای پیشگیری و کمک به افراد در معرض خطر پیدا کنند.

نشانه‌های اولیه مصرف شیشه چیست؟

تغییر ناگهانی رفتار، افزایش غیرمعمول انرژی، پرحرفی، بی‌قراری، کاهش اشتها و بی‌خوابی می‌توانند از نشانه‌های احتمالی مصرف محرک‌ها باشند. افزایش ضربان قلب، تعریق، گشاد شدن مردمک چشم، لرزش، بالا رفتن دمای بدن و تحریک‌پذیری نیز ممکن است در فرد مشاهده شود.

در برخی موارد، تغییرات رفتاری برجسته‌تر هستند؛ برای مثال، فرد ممکن است به‌شدت بدبین شود، نسبت به اطرافیان واکنش‌های غیرعادی نشان دهد، رفتارهای تکراری انجام دهد یا بدون دلیل روشن دچار ترس و اضطراب شود. پس از دوره مصرف نیز خستگی شدید، خواب طولانی، افت خلق، کاهش انگیزه و میل دوباره به مصرف ممکن است بروز کند.

با وجود این، هیچ‌یک از این نشانه‌ها به‌تنهایی مصرف شیشه را ثابت نمی‌کند. مشکلات جسمی، اختلالات روانی، کمبود خواب و مصرف برخی داروها نیز ممکن است علائم مشابهی ایجاد کنند. بنابراین، اگر درباره فردی نگرانی وجود دارد، بهتر است به‌جای اتهام زدن یا نتیجه‌گیری عجولانه، از متخصصان سلامت کمک گرفته شود.

اگر فرد پس از مصرف دچار درد قفسه سینه، تنگی نفس، تشنج، افزایش شدید دمای بدن، بیهوشی یا گیجی و آشفتگی شدید شود، وضعیت می‌تواند اورژانسی باشد و باید فوراً با خدمات اورژانس تماس گرفت.

عوارض جسمی و روانی اعتیاد به شیشه

عوارض شیشه به یک بخش از بدن محدود نمی‌شود. افزایش ضربان قلب و فشار خون می‌تواند خطر مشکلات قلبی و عروقی را بالا ببرد و در موارد شدید، به حمله قلبی یا سکته منجر شود. افزایش خطرناک دمای بدن، کم‌آبی و اختلال در عملکرد اندام‌ها نیز از پیامدهای احتمالی مسمومیت شدید با این ماده هستند.

مصرف مداوم می‌تواند اشتها و وضعیت تغذیه فرد را مختل کند و به کاهش وزن قابل‌توجه، ضعف جسمی و افت توان عمومی بینجامد. مشکلات دهان و دندان، خشکی دهان، پوسیدگی دندان‌ها و زخم‌های پوستی نیز در برخی مصرف‌کنندگان مشاهده می‌شود. خارش پوست و دستکاری مکرر آن ممکن است زخم‌ها را تشدید کند و زمینه عفونت را فراهم آورد.

در حوزه سلامت روان، اضطراب، بی‌خوابی، افسردگی، تحریک‌پذیری، بدبینی و توهم از عوارض مهم مصرف هستند. در برخی افراد، روان‌پریشی ناشی از مصرف مت‌آمفتامین ممکن است شدید باشد و حتی پس از قطع مصرف به ارزیابی و درمان تخصصی نیاز داشته باشد. مصرف این ماده همچنین می‌تواند روابط خانوادگی و زناشویی را تحت تأثیر قرار دهد و مشکلات شغلی، مالی و اجتماعی ایجاد کند.

شدت و نوع عوارض در همه افراد یکسان نیست و نمی‌توان گفت هر فرد مصرف‌کننده الزاماً به بیماری مشخصی مانند اسکیزوفرنی مبتلا می‌شود. با این حال، بروز علائم روان‌پریشی یا تغییرات شدید رفتاری باید جدی گرفته شود و نیاز به ارزیابی پزشکی دارد.

آیا اعتیاد به شیشه درمان می‌شود؟

درمان اختلال مصرف مت‌آمفتامین امکان‌پذیر است، اما معمولاً به زمان، پیگیری و حمایت مستمر نیاز دارد. نخستین گام، ارزیابی وضعیت جسمی و روانی فرد و بررسی میزان مصرف و مشکلات همراه است. برنامه درمانی باید متناسب با شرایط هر فرد تنظیم شود؛ زیرا برخی مصرف‌کنندگان علاوه بر وابستگی، با افسردگی، اضطراب، اختلال خواب یا روان‌پریشی نیز مواجه هستند.

مداخلات روان‌شناختی و رفتاری، از جمله درمان شناختی‌رفتاری و برنامه‌های تقویت انگیزه و رفتارهای سالم، در درمان اختلال مصرف محرک‌ها کاربرد دارند. در موارد لازم، پزشک ممکن است برای کنترل برخی علائم همراه یا بیماری‌های هم‌زمان درمان دارویی تجویز کند. در حال حاضر، یک داروی واحد که به‌طور قطعی وابستگی به مت‌آمفتامین را درمان کند، وجود ندارد؛ ازاین‌رو، درمان تخصصی و پیگیری طولانی‌مدت اهمیت دارد.

حمایت خانواده نیز می‌تواند در روند بهبودی نقش مهمی داشته باشد. برخورد تحقیرآمیز، تهدید یا سرزنش مداوم ممکن است فرد را از دریافت کمک دور کند؛ در مقابل، تشویق به مراجعه به مراکز درمان اعتیاد، همراهی در روند درمان و ایجاد محیطی امن و حمایتگر می‌تواند کمک‌کننده باشد.

پیشگیری از اعتیاد به شیشه از خانواده آغاز می‌شود

پیشگیری زمانی مؤثرتر است که به‌جای تمرکز صرف بر هشدار و ترساندن، بر آگاهی، ارتباط سالم و شناسایی زودهنگام مشکلات تکیه کند. نوجوانی که می‌تواند بدون ترس از تحقیر یا تنبیه درباره فشار دوستان، مشکلات تحصیلی، اضطراب یا مسائل خانوادگی صحبت کند، فرصت بیشتری برای دریافت کمک پیش از شکل‌گیری رفتارهای پرخطر دارد.

خانواده‌ها لازم است درباره خطرات مواد محرک اطلاعات معتبر داشته باشند و تغییرات رفتاری فرزندان را با دقت و بدون پیش‌داوری دنبال کنند. گفت‌وگوی صریح درباره فشار همسالان، تمرین مهارت نه گفتن، تقویت اعتمادبه‌نفس و فراهم کردن فرصت برای ورزش، فعالیت‌های گروهی و سرگرمی‌های سالم نیز می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد.

در کنار خانواده، مدارس، مراکز مشاوره و نهادهای اجتماعی نیز مسئولیت دارند زمینه دسترسی به آموزش و حمایت روانی را فراهم کنند. اگر فردی برای مقابله با اضطراب، افسردگی، مشکلات خواب یا فشارهای زندگی به مصرف مواد فکر می‌کند، مراجعه زودهنگام به متخصص می‌تواند از تبدیل یک مشکل اولیه به وابستگی جدی جلوگیری کند.

شیشه ممکن است در ابتدا راهی سریع برای تجربه انرژی یا فرار موقت از احساسات ناخوشایند به نظر برسد، اما اثرات آن قابل پیش‌بینی و بی‌خطر نیست. شناخت واقعیت‌های این ماده، پرهیز از قضاوت درباره مصرف‌کنندگان و فراهم کردن مسیر دسترسی به درمان، سه گام مهم برای کاهش آسیب‌های فردی و اجتماعی ناشی از آن است.

منبع: تسنیم