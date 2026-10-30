بزودی آغاز شناسایی جاماندگان مشمول افزایش کالابرگ

به گزارش تابناک؛ حمید پورمحمدی، با اشاره به روند راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌نام‌کنندگان در طرح افزایش 500 هزار تومانی اعتبار کالابرگ اظهار کرد: پس از بررسی پرسشنامه‌ها و راستی‌آزمایی اطلاعات حدود 40 میلیون نفر و تثبیت نتایج، مشخص شده است تعدادی از افراد هنوز برای ثبت اطلاعات خود اقدام نکرده‌اند.

نگران جاماندن افراد فاقد دسترسی هستیم؛ شناسایی جاماندگان کالابرگ آغاز می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزود: نگرانی ما این است که بخشی از این افراد به دلیل نداشتن امکان برقراری ارتباط یا دسترسی نداشتن به ابزارهای لازم، موفق به ثبت‌نام نشده باشند؛ بنابراین این گروه نیز شناسایی خواهند شد تا اطمینان حاصل شود هیچ‌یک از افراد نیازمند از فرایند شناسایی و بررسی وضعیت معیشتی جا نمانده‌اند.

پورمحمدی ادامه داد: پس از شناسایی این افراد، برای هر یک پرسشنامه دقیق‌تری در نظر گرفته می‌شود تا اطلاعات موردنیاز آنها دریافت و وضعیتشان به‌صورت دقیق‌تر بررسی شود.

منبع: تسنیم