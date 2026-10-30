واکنش سنگین وزن کشتی آزاد به کری‌خوانی آمریکایی‌ها

سنگین وزن کشتی آزاد گفت: قبل از مسابقه حریف آمریکایی سر و صدا کرد اما با برد مقابل او هم در تشک وهم داخل تشک پیروز شدم.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۱۰
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واکنش سنگین وزن کشتی آزاد به کری‌خوانی آمریکایی‌ها

به گزارش تابناک، امیرحسین زارع درباره حاشیه‌های پیش از مبارزه و تلاش حریف امریکایی برای برهم زدن تمرکز او اظهار داشت: قبل از کشتی، حریف کمی شلوغ‌کاری و سروصدا می‌کرد. من هم رفتم و دقیقاً کنار او شروع به تمرین کردم.

وی گفت: یک اصطلاحی وجود دارد این است که میدان را باید از حریف بیرون از تشک گرفت. معمولاً تیم آمریکا و دیوید تیلور سروصدای زیادی دارند. آن‌ها کنار جایی آمده بودند که ما گرم می‌کردیم و می‌خواستند جنگ را به بیرون تشک بکشانند و پیروز شوند.

سنگین وزن کشتی آزاد تاکید کرد: اما ما با سختی و در جاهایی بزرگ شده‌ایم که این بچه‌بازی‌ها برایمان اهمیتی ندارد.

زارع گفت: به لطف خدا، با کمک مربیان و دعای مردم، هم در جنگ بیرون تشک و هم در جنگ داخل تشک موفق و پیروز شدیم.

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کشتی آزادقهرمانی جهانامیرحسین زارعسنگین وزن
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