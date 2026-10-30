پزشکیان به بیژن زنگنه تسلیت گفت

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت مادر مهندس بیژن نامدار زنگنه، از درگاه خداوند متعال، برای آن بانوی مرحومه رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه

درگذشت مادر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن بانوی مرحومه رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جناب‌عالی و دیگر اعضای خانواده محترم، صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران



منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت