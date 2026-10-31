مدیرعامل استقلال: حق نداریم به جای مربی تصمیم بگیریم

مصطفی متدین، مدیرعامل جدید استقلال، بر حمایت از کادرفنی تأکید کرد و گفت جذب بازیکن باید با نظر مربیان انجام شود؛ مدیریت حق ندارد به جای مربی تصمیم بگیرد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۹۳
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مدیرعامل استقلال: حق نداریم به جای مربی تصمیم بگیریم

به گزارش تابناک؛ مصطفی متدین، مدیرعامل جدید باشگاه استقلال، با تأکید بر ضرورت حرکت این باشگاه به سمت حرفه‌ای‌سازی گفت: موفقیت استقلال نباید وابسته به افراد باشد و تصمیمات باید بر اساس منافع باشگاه و با نگاه تخصصی اتخاذ شود.

متدین در مراسم معارفه خود اظهار کرد: استقلال با ۸۱ سال سابقه، یک سرمایه اجتماعی ارزشمند است و خوشحالم که فرصت خدمت به این باشگاه بزرگ را پیدا کرده‌ام. ما در مسیر ساختن یک باشگاه حرفه‌ای قدم برمی‌داریم و تلاش می‌کنیم در چارچوب حکمرانی شرکتی، ساختاری پایدار ایجاد کنیم.

حرکت استقلال به سمت حرفه‌ای‌سازی و توسعه اقتصادی

وی با اشاره به اهمیت مسائل اقتصادی افزود: باشگاه‌های فوتبال امروز بنگاه‌های اقتصادی بزرگی هستند و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، جذب حامیان مالی و مدیریت بهینه هزینه‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرعامل استقلال: مربی تصمیم‌گیرنده است

مدیرعامل استقلال درباره تیم فوتبال این باشگاه نیز گفت: تیم فوتبال ویترین ماست و سیاستمان حمایت از کادرفنی است. جذب بازیکن باید در چارچوب تعیین‌شده و با نظر کادرفنی انجام شود و ما حق نداریم به جای مربی تصمیم بگیریم.

حمایت از کادرفنی و پرورش ستاره‌های آینده

متدین با تأکید بر اهمیت آکادمی باشگاه تصریح کرد: در کنار جذب ستاره‌ها باید توانایی پرورش ستاره‌های آینده را هم داشته باشیم. همچنین اجازه نمی‌دهیم حقوق استقلال نادیده گرفته شود.

وی پیشکسوتان را سرمایه هویتی باشگاه و هواداران را پشتوانه اصلی استقلال دانست و خاطرنشان کرد: به نقد منصفانه احترام می‌گذاریم و از شفافیت و پاسخگویی استقبال می‌کنیم. ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد، اما تلاش می‌کنیم صادقانه آنها را با هواداران در میان بگذاریم.

منبع: خبرورزشی

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