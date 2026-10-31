به گزارش تابناک؛ فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری فردی مظنون به زورگیری در محدوده چهارراه ولیعصر و پارک دانشجو خبر داد و گفت: این متهم به چندین فقره سرقت به شیوه زورگیری اعتراف کرده و تعدادی از شاکیان نیز او را شناسایی کرده‌اند.

سرهنگ علی عزیزخوانی در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: در پی افزایش گزارش‌های مربوط به قاپ‌زنی و زورگیری در محدوده کلانتری انقلاب، طرح ویژه‌ای برای شناسایی و دستگیری افراد مظنون در دستور کار پلیس قرار گرفت.

به گفته وی، در جریان اجرای این طرح، گشت‌های نامحسوس با لباس شخصی و موتورسیکلت در محدوده بوستان‌ها و پارک‌های منطقه، به‌ویژه چهارراه ولیعصر و پارک دانشجو، مستقر شدند.

در ادامه این عملیات، مأموران با همکاری عوامل کلانتری انقلاب، فرد مظنون را هنگام سرقت از یکی از شهروندان شناسایی و پس از تعقیب‌وگریز دستگیر کردند. بنا بر اعلام پلیس، تلفن همراه شاکی و همچنین یک قبضه چاقو و یک افشانه فلفل از متهم کشف شد.

دستگیری متهم به چندین فقره زورگیری در پارک دانشجو

فرمانده پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: متهم در جریان تحقیقات به چندین فقره سرقت به شیوه زورگیری اعتراف کرده است. همچنین تعدادی از افرادی که اموالشان به شیوه مشابه در محدوده فعالیت متهم سرقت شده بود، شناسایی شدند و در مواجهه حضوری، او را به‌عنوان فرد مظنون شناسایی کردند.

عزیزخوانی خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی فرد مظنون به خرید اموال مسروقه و بررسی سایر ابعاد پرونده ادامه دارد.

به گفته وی، متهم پس از انجام تحقیقات اولیه و با صدور قرار تأمین قضایی، به زندان معرفی شده است.

منبع: ایلنا