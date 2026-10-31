بانک جدیدی از اهداف دشمن در دستور کار است

به گزارش تابناک، سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص) پس از دریافت فرمان قاطعانه فرمانده کل قوا به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح، ضمن هشدار به دشمن پیامی به ملت مبعوث نوشت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

فرمان هوشمندانه حکیمانه و قاطعانه فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی همچون تدابیر ارزشمند معظم له در دوران جنگ تحمیلی سوم راهگشای فرماندهان و آحاد نیروهای مسلح می باشد.

نیروهای مسلح جان برکف به فرمانده عزیز خود و ملت مبعوث شده ایران اسلامی اطمینان می دهند در مقابل هرگونه تجاوز و در هر سطح و نوعی تا پای جان ایستادگی نمایند.

اعلام می داریم نیروهای مسلح مقتدر ایران به تبعیت از فرامین فرمانده معظم کل قوا و امام جامعه مسلمین برای دفاع از کشور و ملت شریف ایران و مقابله پرقدرت پر شدت و بدون محدودیت جغرافیایی علیه دشمنان آمریکایی و صهیونیستی با بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین و پیشرفته آماده اند و قطعا این آمادگی ها را روز به روز تقویت خواهند کرد.

دشمنان آمریکایی _ صهیونیستی باید بدانند با تجاوز مجدد علیه کشور و ملت مبعوث شده ایران اسلامی، با رویکرد جدید و پاسخی غیر قابل تصور و قطعا شدیدتر و موثرتر از جنگ تحمیلی سوم روبرو شده و این ما هستیم که پایان جنگ را با پایان شما تعیین و رقم خواهیم زد.

نیروهای مسلح پرافتخار با عنایت خداوند متعال و حمایت همه جانبه ملت بزرگوار و غیرتمند ایران، بانک جدیدی از اهداف و دارایی های دشمن در جغرافیای وسیع تر از گذشته را در دستور کار قرار داده و دشمنان را در میدان عمل با شگفتی های جدیدی مواجه خواهند کرد.