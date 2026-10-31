خبر جدید از افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶

به گزارش تابناک، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان دولت اعلام کرد حدود ۷۵ درصد کارمندان کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافتی دارند.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش قدرت خرید مردم گفت مجلس و دولت جلسات متعددی برای بررسی میزان افزایش حقوق و حمایت های معیشتی کارمندان برگزار می کنند، اما محدودیت منابع مالی دولت همچنان یکی از موانع اصلی تصمیم گیری است.

غلامرضا تاجگردون با اشاره به وضعیت دریافتی کارکنان دولت اظهار کرد بر اساس آمارهای موجود، حدود ۷۵ درصد کارکنان دولت حقوق و مزایایی کمتر از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دریافت می کنند.

به گفته وی، وضعیت حقوق افرادی که حداقل دریافتی را دارند نیز نگران کننده است و حدود یک تا دو درصد کارکنان در محدوده ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان دریافتی دارند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد این سطح از درآمد با شاخص های زندگی و هزینه های معیشتی تناسب ندارد و باید برای افزایش قدرت خرید کارکنان دولت راهکارهای جدی در نظر گرفته شود.

تاجگردون با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت برای بررسی وضعیت حقوق و مزایا گفت این نشست ها تقریباً به صورت هفتگی برگزار می شود.

وی توضیح داد دولت محدودیت های مالی خود را مطرح می کند و نمایندگان مجلس نیز مطالبات و خواسته های مردم را در این جلسات پیگیری می کنند.

توافق نهایی درباره میزان افزایش حقوق هنوز حاصل نشده است

با این حال، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد هنوز زمان اعلام رقم نهایی افزایش حقوق فرا نرسیده و دولت باید بررسی های لازم را درباره منابع و ارقام دقیق انجام دهد.

وی همچنین از فاصله قابل توجه میان مطالبات مجلس و امکانات مالی دولت خبر داد و گفت هنوز توافق نهایی درباره میزان افزایش حقوق و حمایت های معیشتی حاصل نشده است.

یکی از موضوعات مورد بحث در جلسات مجلس و دولت، نحوه حمایت از قدرت خرید مردم است. تاجگردون در این باره به وجود دو دیدگاه اشاره کرد؛ گروهی بر تقویت کالابرگ تاکید دارند و گروه دیگر معتقدند باید قدرت خرید مردم برای تامین سایر کالاها نیز افزایش پیدا کند.

به گفته وی، تلاش می شود میان این دو رویکرد تعادل برقرار شود تا تصمیمی اتخاذ شود که هم قابل اجرا باشد و هم بتواند بخشی از فشارهای معیشتی خانوارها را کاهش دهد.

تاجگردون اعلام کرد در شرایط فعلی نمی توان رقم مشخصی برای افزایش حقوق اعلام کرد. وی همچنین احتمال به تعویق افتادن برخی برنامه های اجرایی دولت را مطرح کرد تا منابع بیشتری برای حمایت از معیشت مردم اختصاص پیدا کند.

بنابراین، با وجود ادامه مذاکرات مجلس و دولت، هنوز رقم قطعی افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده مشخص نشده است و باید منتظر تصمیم نهایی درباره میزان افزایش حقوق و شکل حمایت های معیشتی ماند.

منبع: اقتصادآنلاین