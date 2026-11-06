رزمندگان ایران آماده پاسخ به هرگونه تهدید هستند

خطیب نمازجمعه تهران گفت: رزمندگان نیروهای مسلح ایران با ایمان و توکل به خدا آماده پاسخ به هرگونه تهدید هستند.

به گزارش تابناک؛ آیت‌الله سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت توکل به خداوند در مواجهه با دشمنان اظهار کرد: توکل به خداوند یکی از سرمایه‌های بزرگ جبهه حق است. حضرت موسی(ع) در برابر فرعون که بیش از سه قرن حکومت کرده بود، به قوم خود سفارش کرد که اگر به خدا ایمان دارید، بر او توکل کنید و بدانید که خداوند پشتیبان شما خواهد بود.





وی با اشاره به نمونه‌های دیگری از توکل پیامبران الهی افزود: حضرت هود(ع) نیز در مواجهه با دشمنان اعلام کرد که من خداوند را گواه می‌گیرم و از توطئه و همدستی همه شما هراسی ندارم؛ چراکه توکل من بر خداوند، پروردگار خودم و شماست. پیامبر بزرگ اسلام(ص) نیز در برابر دشمنان فرمودند که خداوند برای ما کافی است و تنها بر او توکل می‌کنیم.





خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه توکل به خداوند از سرمایه‌های محوری انقلاب اسلامی بوده است، تصریح کرد: امام راحل(ره) با همین سرمایه عظیم، انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند و امام شهیدمان نیز با اتکا به همین پشتوانه الهی، انقلاب اسلامی را در مسیر ۴۷ ساله خود پیش برد.





خاتمی با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ توکل و اعتماد به وعده‌های الهی در جامعه خطاب به اصحاب رسانه گفت: به‌عنوان خطیب جمعه که دعوت به تقوا از وظایف اوست، از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب و همچنین فعالان فضای مجازی می‌خواهم که در تقویت این سرمایه ارزشمند و نفیس در جامعه نقش‌آفرینی کنند.





وی در ادامه به یکی دیگر از درس‌های سیره پیامبر اکرم(ص) در مواجهه با دشمن اشاره کرد و گفت: پیامبر اسلام در جریان جنگ احد و پس از آن، بر حضور نیروهای باایمان و باورمند در میدان تأکید داشتند؛ نیروهایی که با اعتقاد و انگیزه واقعی در صحنه دفاع از اسلام حضور پیدا می‌کنند.





خطیب نماز جمعه تهران با یادآوری ماجرای حضور مسلمانان در جریان غزوه حمراءالاسد پس از جنگ احد بیان کرد: پس از جنگ احد، در شرایطی که برخی مسلمانان مجروح شده بودند و زخم‌های متعددی بر بدن داشتند، با شنیدن فرمان حرکت پیامبر(ص)، حتی کسانی که مشغول مداوای مجروحان بودند، برای همراهی با پیامبر به میدان آمدند.





خاتمی ادامه داد: در این ماجرا، دو برادر که هر دو مجروح بودند نیز به جمع مسلمانان پیوستند. هنگامی که ابوسفیان از وضعیت مسلمانان و حرکت آنان برای مقابله با سپاه دشمن مطلع شد، با این واقعیت روبه‌رو شد که لشکری از نیروهای باایمان و مصمم در حال حرکت است؛ نیروهایی که تا شکست کامل دشمن دست از مبارزه نخواهند کشید. همین مسئله موجب شد ابوسفیان احساس خطر کند و از رویارویی مجدد عقب‌نشینی کند.





وی این واقعه تاریخی را نمونه‌ای از قدرت ایمان و روحیه رزمندگان دانست و با اشاره به آیه ۱۷۴ سوره آل‌عمران اظهار کرد: این همان مدال افتخاری است که رزمندگان باایمان به دست می‌آورند.





خطیب نماز جمعه تهران در ادامه با خطاب قرار دادن ملت ایران گفت: به شما ملت ایران بشارت می‌دهم که رزمندگان شما از همین جنس هستند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اعم از ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، به چنین باوری مسلح هستند.





خاتمی تأکید کرد: ان‌شاءالله اگر دشمن کوچک‌ترین خطایی مرتکب شود، این نیروهای باورمند و مقتدر سیلی جانانه‌ای به او خواهند زد.





وی در ادامه از درگاه خداوند متعال پیروزی جبهه اسلام بر جبهه کفر، خنثی شدن توطئه‌های دشمنان علیه نظام اسلامی و نابودی آنان را مسئلت کرد.





آیت‌الله سیداحمد خاتمی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، در ادامه خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت آمادگی برای روز قیامت و ضرورت اندوختن توشه آخرت اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های قیامت، تنهایی کامل انسان است؛ روزی که هیچ‌کس، حتی پدر و فرزند نیز نمی‌توانند به یکدیگر کمکی کنند.





وی با استناد به آیه ۳۳ سوره لقمان افزود: در آن روز، نه فرزند به کار پدر می‌آید و نه پدر می‌تواند گرهی از کار فرزند باز کند. همچنین بر اساس آیه ۶۷ سوره زخرف، دوستان در آن روز دشمن یکدیگر خواهند شد، مگر پرهیزگاران.





خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه سرمایه واقعی انسان در آخرت، عمل صالح است، تصریح کرد: سرمایه‌هایی که برای غیر خدا فراهم شده باشند، در قیامت به دشمنی تبدیل می‌شوند؛ بنابراین باید به دنبال سرمایه‌ای ماندگار باشیم و بهترین توشه این مسیر، تقواست.





ولایت فقیه؛ محور تداوم پیروزی‌های انقلاب اسلامی خطیب نماز جمعه تهران در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ و تداوم دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: باید این پیروزی‌ها را ادامه دهیم؛ چراکه این دستاوردها به برکت ولایت فقیه حاصل شده است. خاتمی با یادآوری توصیه امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» ، تصریح کرد: امروز نیز رهبری شجاع و بصیر، ادامه‌دهنده راه امام راحل و امام شهید هستند و باید قدر این نعمت را بدانیم. وی تنها راه بازدارندگی مؤثر در برابر دشمنان را تقویت قدرت ملی و حفظ روحیه تسلیم‌ناپذیری دانست و گفت: راهبرد جمهوری اسلامی ایران باید حرکت به سمت قدرتمندتر و مستحکم‌تر شدن باشد. هرگونه گرایش به تسلیم در برابر دشمن مستکبر، او را برای زیاده‌خواهی و اقدامات خصمانه جسورتر خواهد کرد. خطیب نماز جمعه تهران با هشدار نسبت به خوش‌بینی به تغییر رفتار نظام سلطه افزود: کسانی که همچنان به تغییر ماهیت و رفتار نظام سلطه امید بسته‌اند، سخت در اشتباه هستند؛ چراکه تجربه نشان داده است راه مقابله با دشمن، حفظ اقتدار و ایستادگی است. خاتمی در پایان با اشاره به تعبیری از حسنین هیکل، نویسنده مصری، درباره جایگاه ولایت فقیه گفت: او تعبیری درباره ولایت فقیه دارد و من به تعبیر خودم می‌گویم امیرالمؤمنین علی(ع) این مین را ساخت و امام خمینی(ره) آن را زیر پای آمریکا منفجر کرد. وی در پایان از خداوند متعال خواست دشمنان اسلام و توطئه‌گران علیه نظام اسلامی را ناکام بگذارد و سایه نظام اسلامی و مقام معظم رهبری را بر سر ملت ایران مستدام بدارد.





منبع: مهر