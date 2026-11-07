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خبر مهم برای داوطلبان آزمون‌های علوم پزشکی۱۴۰۵

مهلت ثبت اعتراض به سؤالات آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ امروز به پایان می‌رسد.

کد خبر: 4200271تاریخ انتشار: 2220 بازدید۰
آزمون+دکتری
به گزارش تابناک؛ آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری‌محور (Ph.D by Research) علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه در ۲۹ شهر و ۳۱ حوزه امتحانی با حضور ۱۳ هزار و ۶۳۵ داوطلب در ۶۵ رشته و مجموعه رشته برگزار شد. 
همچنین آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۷ و ۸ آبان‌در سه نوبت با رقابت ۵۷ هزار و ۷ داوطلب در ۵۶ رشته یا مجموعه امتحانی در ۳۹ حوزه امتحانی و ۳۳ شهر برگزار شد. 
کلید اولیه و دفترچه سؤالات آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه علوم پزشکی و آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری تخصصی پژوهشی/فناوری‌محور (Ph.D by Research) علوم پزشکی سال ۱۴۰۵ پس از آزمون در ۱۰ آبان منتشر شده است و داوطلبان تا امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند اعتراض خود را صرفاً به‌صورت اینترنتی از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir ثبت کنند. 
بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده، کلید نهایی سؤالات آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی علوم پزشکی از ساعت ۱۸ روز ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۵ منتشر خواهد شد.
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اعتراضآزمون ارشد علوم پزشکیآزمون دکتری تخصصی

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