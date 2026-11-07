۴۲۵ میلیون تومان در ۷ روز! / ۲ میلیارد تومان سود اضافه در دنا پلاس!

باوجود رکود در معاملات و افت نرخ ارز اما قیمت خودروهای پرتقاضا همچنان صعودی است این درحالی است که بررسی لیست قیمت‌های امروز نشان می دهد در عرض چند روز قیمت برخی محصولات ایران خودرو ۴۲۵ میلیون و برخی از خودروهای سایپا هم به فاصله چند روز ۳۰۰ میلیون تومان گران شدند.

بازار خودرو امروز، رفتاری غیرمنطقی و متناقض را به نمایش گذاشت ؛ در حالی که معمولاً افت نرخ ارز منجر به کاهش قیمت‌ها یا حداقل ثبات می‌شود، اما شاهد جهش‌های قیمتی خیره‌کننده‌ای بودیم؛ به‌طوری که دنا پلاس اتوماتیک تنها در یک هفته ۴۲۵ میلیون تومان گران شد و از مرز ۴.۵ میلیارد تومان گذشت که این وضعیت نشان می‌دهد که بازار خودرو از منطق ارزی فاصله گرفته و وارد فاز انتظارات تورمی شدید شده است.

چرا قیمت خودروها با افت ارز، برعکس عمل می‌کند؟

فروشندگان دیگر به تقاضای روز یا نرخ دلار نگاه نمی‌کنند، بلکه بر اساس هزینه جایگزینی قیمت‌گذاری می‌کنند؛ یعنی می‌پرسند اگر امروز بفروشم، فردا با چه قیمتی می‌توانم جایگزین کنم؟ و تنها با این دلیل گرانی را توجیه می کنند همچنین فاصله نجومی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار نیز ضربه دیگری است که به مصرف‌کننده می آید برای نمونه، دنا پلاس اتوماتیک با قیمت کارخانه حدود ۲.۶ میلیارد تومان، در بازار ۴.۵ میلیارد تومان معامله می‌شود که این اختلاف تقریباً ۲ میلیارد تومانی، نه نصیب تولیدکننده و نه مصرف‌کننده می شود بلکه به جیب دلالان و واسطه‌هایی می رود که از ترس بازار سود می‌کنند.

بنابراین ابهامات در قیمت کارخانه، محدودیت عرضه، تحریم‌ها و انتظارات تورمی قیمت محصولاتی مانند دنا پلاس اتوماتیک را در یک هفته ۴۲۵ میلیون تومان گران کرد و قیمت را به ۴.۵۸ میلیارد تومان رساند همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای آبان تاکنون ۳۶۵ میلیون تومان گرانتر شده است به طوری که قیمت نهایی آن به ۴.۳۶ میلیارد تومان رسیده است قیمت سورن پلاس XU ۷ P نسبت به روز گذشته با افزایش یک میلیون تومانی، در بازار دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد.

جهش‌های میلیاردی در بازار خودرو !

قیمت محصولات سایپا نیز نشان می‌دهد که این خودروساز نیز رفتاری افزایشی در پیش گرفته‌ است به طوری که اطلسG تنها در سه روز ۳۰۰ میلیون تومان گرانتر شد و به ۳.۲۵ میلیارد تومان رسید همچنین قیمت شاهین G نسبت به روز گذشته یک میلیون تومان گران شد و سه میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان بفروش می‌رسد. قیمت ساینا S طی سه روز گذشته ۲۵ میلیون تومان افزایش یافت و در سطح یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان معامله شد. ضمن اینکه توقف تولید یا فروش در برخی مدل‌ها مانند هایما و تارا اتوماتیک V۴ فشار را بر مدل‌های موجود افزایش داده است.

اما با وجودی که خرید و فروش کم شده، اما قیمت ها خیال پایین آمدن ندارند که به نظر می رسد دلیل آن این باشد که فروشندگان می‌دانند اگر امروز با قیمت پایین بفروشند، به دلیل ابهامات در تولید و تحریم‌ها، فردا نمی‌توانند با همان مبلغ خودروی جدیدی تهیه کنند. بنابراین، قیمت را به گونه‌ای بالا می‌برند که سود آن‌ها در برابر تورم حفظ شود.

همچنین فاصله قیمت بازار با قیمت کارخانه در برخی مدل‌ها مانند دنا پلاس اتوماتیک که به بیش از ۲ میلیارد تومان رسیده است که باعث می‌شود که حتی با کاهش تقاضا، قیمت‌های بازار کاهشی نشود بنابراین خودروسازان فرمول‌گذاری قیمت‌ها را شفاف نکرده و از آنجایی که عرضه خودروهای پرطرفدار با محدودیت روبروست، بازار دچار ترس از کمبود می‌شود و این ترس، تقاضای کاذب ایجاد کرده و قیمت‌ها را به سمت بالا می برد.