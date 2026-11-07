گروه استان‌ها ـ نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه استکبار تنها مختص قدرت‌های بزرگ و حاکمان جهان نیست، گفت: روحیه تکبر و برتری‌جویی ممکن است از محیط خانواده آغاز شود و در صورت مهارنشدن، در مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی نیز خود را نشان دهد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، شامگاه شنبه در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، با اشاره به مباحث قرآنی و روایی درباره کبر و استکبار، اظهار کرد: همان‌طور که در مباحث اخلاقی از صفات مؤمنانه مانند تواضع، صبر و عبادت سخن گفته می‌شود، در مقابل نیز صفاتی همچون تکبر، غرور، ریاکاری و حسادت وجود دارد که از صفات ناپسند و کفرآمیز به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه کبر به معنای خودبرتربینی و استکبار به معنای طلب برتری و امتناع از پذیرش حق است، افزود: گاهی انسان به دلیل برخورداری از ثروت، علم، قدرت یا موقعیت اجتماعی، خود را برتر از دیگران می‌بیند و حاضر نیست حقیقت را بپذیرد.

استکبار از محیط خانواده آغاز می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به اینکه روحیه استکباری ممکن است در رفتارهای روزمره افراد نیز بروز پیدا کند، تصریح کرد: گاهی انسان در محیط خانواده به همسر، فرزند یا حتی پدر و مادر خود زور می‌گوید و تصور می‌کند چون قدرت یا موقعیتی در اختیار دارد، می‌تواند دیگران را تحت سلطه خود قرار دهد.

پورذهبی ادامه داد: کسی که در محیط کوچک خانواده روحیه سلطه‌جویی دارد، اگر روزی به مسئولیت و قدرت بیشتری برسد، ممکن است همان رفتار را در سطحی گسترده‌تر تکرار کند؛ بنابراین باید مراقب باشیم که در خانه، خیابان، اداره و مسئولیت‌های اجتماعی گرفتار تکبر و خودبرتربینی نشویم.

فرعون؛ نمونه تاریخی استکبار و سلطه‌جویی

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره فرعون گفت: خداوند در قرآن از فرعون به‌عنوان فردی یاد می‌کند که در زمین برتری‌جویی و طغیان کرد و مردم را به گروه‌های مختلف تقسیم و عده‌ای را تضعیف می‌کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: فرعون خود را برتر از دیگران می‌دانست و با استفاده از قدرت، مردم را تحت فشار قرار می‌داد. این رفتار نشان می‌دهد استکبار تنها به معنای داشتن قدرت نیست، بلکه زمانی شکل می‌گیرد که انسان قدرت خود را وسیله تحقیر، سلطه و نادیده گرفتن حقوق دیگران قرار دهد.

پورذهبی با اشاره به رفتارهای رئیس‌جمهور آمریکا، آن را نمونه‌ای از روحیه خودبرتربینی و استکبار دانست و اظهار کرد: امروز نمونه‌هایی از همان خصلت‌هایی را که در توصیف فرعون و نمرود در تاریخ خوانده‌ایم، در رفتار برخی قدرت‌های جهانی مشاهده می‌کنیم.

سه پایه اصلی شکل‌گیری استکبار

وی در ادامه سخنان خود، با اشاره به ریشه‌های شکل‌گیری استکبار، سه عامل را مورد توجه قرار داد و گفت: برتری‌جویی نژادی و قومی، انکار واقعیت‌ها و جاذبه‌های حکومت و قدرت از جمله زمینه‌هایی هستند که می‌توانند انسان را به سمت تکبر و خودبرتربینی سوق دهند.

پورذهبی افزود: گاهی افراد به دلیل وابستگی قومی، شهری، خانوادگی یا موقعیت اجتماعی خود، دیگران را پایین‌تر از خویش می‌بینند؛ در حالی که هیچ‌کس نباید به داشته‌ها و موقعیت خود مغرور شود، چراکه همه انسان‌ها در برابر پروردگار متعال نیازمند و ناچیز هستند.

وی با اشاره به روایتی از آیت‌الله سید عبدالهادی شیرازی درباره تواضع در برابر خداوند، خاطرنشان کرد: انسان هر اندازه علم، مقام و جایگاه داشته باشد، باید بداند در برابر عظمت پروردگار هیچ است و نباید گرفتار غرور و خودبزرگ‌بینی شود.

‌ قدرت مهار نشده؛ زمینه‌ساز طغیان است

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به دیدگاه امام خمینی(ره) درباره عوامل پدیدآورنده استکبار، چهار عامل را مورد تأکید قرار داد و گفت: بیماری روحی و تمایل به سلطه بر دیگران، مهارنشدن قدرت، نبود بیداری و آگاهی مستضعفان و خودبینی و طغیان نفس از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری روحیه استکباری هستند.

وی ادامه داد: هنگامی که قدرت مهار نشود، زمینه سلطه‌جویی و استکبار فراهم می‌شود. ثروت و قدرت به‌تنهایی فضیلت نیستند و اگر با اخلاق، ایمان و مسئولیت‌پذیری همراه نباشند، می‌توانند انسان را از مسیر درست منحرف کنند.

پورذهبی با اشاره به ضرورت آگاهی و ایستادگی در برابر ظلم تصریح کرد: هرگاه افراد و جوامع در برابر ظلم و زیاده‌خواهی سکوت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی نداشته باشند، زمینه برای گسترش قدرت مستکبران فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت مهار نفس و مراقبت از رفتارهای فردی و اجتماعی افزود: همان‌گونه که باید در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد، لازم است هر فرد نیز مراقب باشد در زندگی شخصی و اجتماعی خود به رفتارهای مستکبرانه آلوده نشود.

نماز واقعی، مانع تکبر و خودخواهی است

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روایتی از حضرت فاطمه زهرا(س) درباره فلسفه تشریع نماز و ایمان، اظهار کرد: حضرت زهرا(س) می‌فرمایند خداوند نماز را برای دوری انسان از کبر و خودبزرگ‌بینی قرار داده است.

وی افزود: انسانی که در برابر پروردگار می‌ایستد، رکوع می‌کند و به سجده می‌رود، اگر نماز را با حضور قلب و شناخت حقیقی به‌جا آورد، چگونه می‌تواند در برابر بندگان خدا متکبر باشد؟

پورذهبی با اشاره به عبارت «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» در سوره حمد گفت: معنای این آیه آن است که تنها خداوند را عبادت می‌کنیم و تنها از او یاری می‌جوییم. انسان باید در نماز به معنای این عبارت توجه داشته باشد و بداند که تکیه‌گاه حقیقی او خداوند متعال است.

وی با تأکید بر اهمیت اقامه نماز با کیفیت مطلوب خاطرنشان کرد: نماز باید سه ویژگی داشته باشد؛ اول وقت باشد، به جماعت اقامه شود و با حضور قلب همراه باشد.

قدردانی از حضور مردم زیر باران

پورذهبی در پایان با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، به‌ویژه در شرایط بارندگی، اظهار کرد: از همه عزیزانی که در این هوای بارانی میدان را تنها نگذاشتند، تشکر می‌کنم و امیدوارم این حضور و همراهی همواره با توفیق الهی همراه باشد.