گروه استان‌ها ـ فرماندار کامیاران با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن بخش موچش، خواستار انسجام مدیران، حضور مستمر در میان مردم و استفاده از تمام ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات و بهبود معیشت مردم شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، جلسه شورای اداری بخش موچش روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ به ریاست «سامان عرفانی»، فرماندار شهرستان کامیاران و با حضور امام جمعه، بخشدار موچش و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان و بخش برگزار شد.

سامان عرفانی در این نشست، خدمت به مردم را وظیفه و افتخار مسئولان دانست و اظهار کرد: مدیران باید با همدلی، انسجام و حضور مستمر در میان مردم، از تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی مردم موچش استفاده کنند.

وی با اشاره به اهمیت اتحاد و همدلی در عبور از مشکلات افزود: همراهی مردم، اقتدار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و انسجام مسئولان، زمینه‌ساز عبور از بحران‌هاست و این همدلی باید تقویت شود.

فرماندار کامیاران همچنین بر ضرورت خروج جلسات اداری از حالت تشریفاتی تأکید کرد و گفت: نشست‌های مدیریتی باید کوتاه، کاربردی و نتیجه‌محور باشند و مصوبات آن‌ها با ضمانت اجرایی مشخص، به مرحله اقدام و عمل برسند.

عرفانی توسعه متوازن در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و اقتصادی را از اولویت‌های بخش موچش عنوان کرد و افزود: شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های منطقه باید مبنای تصمیم‌گیری برای بهبود معیشت، اشتغال‌زایی و افزایش رفاه مردم قرار گیرد.

وی در ادامه از مدیران خواست به اقدامات انجام‌شده اکتفا نکنند و تمام توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی را برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم به کار گیرند.

نماینده عالی دولت در شهرستان همچنین بر استفاده از ظرفیت معتمدان، نخبگان و افراد تأثیرگذار محلی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

در ابتدای این جلسه، بهزاد دورویی، بخشدار موچش گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه شهری و مناطق روستایی این بخش با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد. مدیران ادارات شهرستان و بخش نیز گزارشی از روند خدمات‌رسانی و فعالیت‌های مجموعه‌های خود در موچش ارائه دادند.