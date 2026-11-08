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عکس: مرمت ستارهٔ دانشگاه مسکو

عملیات مرمت ستارهٔ زرین و نوکِ مخروطیِ ساختمان اصلی دانشگاه دولتی مسکو (MGU) — بلندترینِ آسمان‌خراش‌های هفت‌گانهٔ مسکو با ارتفاع ۲۴۰ متر — برای نخستین‌بار از زمان ساخت در سال ۱۹۵۳ آغاز شده است. این پروژه شامل بازسازی حدود ۱۰ هزار قطعه شیشهٔ زرین و نوسازی اسکلت فلزی این بخش از برج است که با فرارسیدن فصل سرما موقتاً متوقف شده و از بهار ۲۰۲۷ از سر گرفته می‌شود.

کد خبر: 4200472تاریخ انتشار: 3069 بازدید۱

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برچسب ها

دانشگاهمسکو007عکس بین الملل

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نظرات بینندگان

MOJTABA AFZALI۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ۱۱:۳۶

کارشون درسته.

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