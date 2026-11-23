فعالیت ۱۳۵۰ گروه جهادی در خراسانشمالی/ خدمترسانی به مناطق محروم در اولویت است
گروه استانها - مسئول بسیج سازندگی خراسان شمالی از فعالیت یکهزار و ۳۵۰ گروه جهادی در استان خبر داد و گفت: این گروهها با حضور در مناطق محروم و کمبرخوردار، در حوزههای عمرانی، خدماتی، درمانی، کشاورزی و معیشتی به مردم خدمترسانی میکنند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسانشمالی، سرهنگ «ناصر تابش» مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی، در گفتوگو با رسانههای استان، گفت: یکهزار و ۳۵۰ گروه جهادی در خراسان شمالی با هدف محرومیتزدایی و خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار و دورافتاده استان فعالیت میکنند که از این تعداد ۷۲۰ گروه برادران و ۶۳۰ گروه خواهران هستند.
وی با اشاره به سازماندهی گروههای جهادی در قالب قرارگاههای عملیاتی افزود: این گروهها در حوزههای عمرانی، خدماتی، کشاورزی، کمکهای مومنانه و فرهنگی فعالیت دارند و بخشی از برنامههای خود را در محلات کمبرخوردار حاشیه شهرها و روستاهای محروم اجرا میکنند.
مسئول بسیج سازندگی سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی ادامه داد: جهادگران در قالب تیمهای تخصصی، خدمات متنوعی از جمله تعمیر لوازم خانگی، تلویزیون، دوچرخه و موتورسیکلت، فعالیتهای امدادی، خدمات بهداشتی و درمانی و مشاوره را به مردم ارائه میدهند.
سرهنگ تابش با اشاره به برنامههای هفته بسیج بیان کرد: در این ایام گروههای جهادی متشکل از صنوف مختلف با حضور در روستاها و مناطق حاشیهای، خدمات تعمیراتی رایگان ارائه میکنند و بستههای معیشتی نیز میان خانوادههای نیازمند توزیع میشود.
وی برگزاری دورههای آموزشی و اجرای برنامههای فرهنگی برای روستاییان را از دیگر اقدامات این گروهها برشمرد و گفت: فعالیت جهادگران محدود به مناسبتهای خاص نیست و در تعطیلات تابستان، عید نوروز و دیگر ایام سال نیز تداوم دارد.
مسئول بسیج سازندگی خراسان شمالی با تشریح ساختار فعالیت این مجموعه اظهار کرد: از مجموع گروههای جهادی استان، یکهزار و ۳۲۴ گروه به صورت محلی و ۳۶ گروه با محوریت جغرافیایی فعالیت دارند و با همکاری دستگاههای اجرایی، ظرفیتهای مردمی را در مسیر آبادانی و محرومیتزدایی به کار میگیرند.
تابش ساخت و تعمیر زیرساختها، کمک به کشاورزان و دامداران، حمایت از صنایع کوچک و ایجاد نیروگاههای خورشیدی را از دیگر اقدامات گروههای جهادی عنوان کرد.
وی همچنین از فعالیت ۶۱ قرارگاه جهادی در خراسان شمالی خبر داد و افزود: این قرارگاهها شامل پنج قرارگاه پهنهای، ۱۲ قرارگاه منطقهای و ۴۴ قرارگاه محلی هستند که با تجهیزاتی همچون بیلبکهو و ۳۲ قلم تجهیزات عمرانی از فعالیت گروههای جهادی پشتیبانی میکنند.
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