گروه استان‌ها - یک‌هزار و ۱۰۰ مورد پایش دمای محیط در ادارات، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در استان خراسان‌شمالی انجام شد و تاکنون برای ۲۵ دستگاه متخلف اخطاریه صادر شده و در صورت تداوم تخلف، گاز آن‌ها قطع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌شمالی ، همزمان با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، طرح نظارت بر دمای محیط ادارات، سازمان‌ها و بانک‌های استان از نیمه آبان‌ماه آغاز شده و با هدف مدیریت مصرف انرژی به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی، در شرایطی که دمای محیط به ۱۸ درجه سانتی‌گراد برسد، استفاده از تجهیزات گرمایشی مجاز نیست و تمامی دستگاه‌ها باید این ضوابط را رعایت کنند.

پایشگران با استفاده از دماسنج، دمای محیط را اندازه‌گیری کرده و نتایج بازدیدها را برای بررسی و پیگیری به دستگاه‌های نظارتی ارسال می‌کنند.

در حال حاضر گروه‌های دونفره پایش دمای رفاه به‌صورت روزانه و چرخشی در مناطق مختلف استان حضور دارند و بازدیدها نیز بدون اطلاع قبلی و به شکل سرزده انجام می‌شود تا میزان پایبندی دستگاه‌ها به دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی بررسی شود.

از زمان آغاز اجرای طرح تاکنون یک‌هزار و ۱۰۰ مورد پایش در سطح استان انجام شده که در جریان آن، برای ۲۵ دستگاه به دلیل رعایت نکردن دمای تعیین‌شده، اخطاریه صادر شده است.

گفتنی است در مرحله نخست، تذکر و اخطار به دستگاه‌های خاطی داده می‌شود و در صورت تکرار تخلف، اخطار کتبی صادر خواهد شد؛ چنانچه دستگاه مربوطه همچنان نسبت به رعایت ضوابط بی‌توجهی کند، جریان گاز آن قطع می‌شود.

در سال‌های گذشته نیز گاز برخی دستگاه‌ها و بانک‌های متخلف به دلیل رعایت نکردن دستورالعمل‌های مصرف بهینه قطع شده است و برقراری مجدد جریان گاز این مجموعه‌ها نیز منوط به ارائه تعهد از سوی نماینده دستگاه و اطمینان از رعایت ضوابط مدیریت مصرف خواهد بود.