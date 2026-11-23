فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل خبر داد:
دستگیری ۲۵ نفر در درگیری منجر به قتل
گروه استانها - فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل از دستگیری ۲۵ نفر از عاملان درگیری منجر به قتل در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل سرهنگ «سعید یوسفیفعال» فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر درگیری و نزاع دسته جمعی منجر به قتل در یکی از روستاهای شهرستان اردبیل، بلافاصله اکیپهای گشتی یگان امداد شهرستان اردبیل و ماموران انتظامی بخش “هیر” به محل اعزام شدند.
وی افزود: در عملیات هوشمندانه و مقتدرانه پلیسی ۲۵ نفر از عاملان این درگیری دستگیر و تلاش برای شناسایی قاتل توسط پلیس در دست بررسی میباشد.
فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل گفت: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس میباشد و با بر هم زنندگان آن به شدت برخورد خواهد شد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.