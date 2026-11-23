گروه استان‌ها - رئیس پلیس فتا ایلام با هشدار نسبت به کلاهبرداری در پوشش فروش بلیت و رزرو تورهای گردشگری در فضای مجازی، از شهروندان خواست پیش از هرگونه پرداخت وجه، از اعتبار و اصالت ارائه‌دهندگان خدمات گردشگری اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سرهنگ «علی‌رضا یعقوبی» رئیس پلیس فتا ایلام، با اشاره به شیوه‌های جدید کلاهبرداری در فضای مجازی اظهار داشت: افراد سودجو با ایجاد صفحات جعلی در شبکه‌های اجتماعی و انتشار تبلیغات فریبنده درباره فروش بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس و همچنین برگزاری تورهای گردشگری با قیمت‌های بسیار پایین و تخفیف‌های غیرمتعارف، تلاش می‌کنند اعتماد شهروندان را جلب کرده و آنان را به پرداخت وجه ترغیب کنند.

وی افزود: در بسیاری از این موارد، کلاهبرداران پس از دریافت وجه، ارتباط خود را با خریداران قطع کرده و هیچ‌گونه بلیت یا خدمات گردشگری در اختیار آنان قرار نمی‌دهند.

رئیس پلیس فتا ایلام با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان تصریح کرد: تبلیغات جذاب، قیمت‌های پایین‌تر از نرخ معمول و وعده ارائه خدمات ویژه نباید موجب اعتماد بی‌دلیل به صفحات و کانال‌های ناشناس شود.

سرهنگ یعقوبی در ادامه به شهروندان توصیه کرد: خرید بلیت و رزرو تورهای گردشگری را صرفاً از طریق مراکز و سامانه‌های معتبر و دارای مجوز انجام دهند، پیش از پرداخت وجه نسبت به احراز هویت و اعتبار ارائه‌دهنده خدمات اقدام کنند و از واریز وجه به حساب‌های شخصی افراد ناشناس خودداری کنند.

وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه شدن با این‌گونه کلاهبرداری‌ها و سایر جرائم رایانه‌ای قبل از هر اقدامی با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا تماس و از مشاوره‌های همکاران پلیس فتا به صورت ۲۴ ساعته بهره‌مند گردند.