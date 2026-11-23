گروه استان‌ها - سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام از انتخاب خالق منصوری با کسب آرای کامل هفت عضو شورا به‌عنوان شهردار منتخب ایلام خبر داد و اصلاح ساختار مدیریتی، بازسازی اعتماد عمومی و تحول در عملکرد شهرداری را مهم‌ترین مأموریت مدیریت جدید عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «ایرج مقدم» سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام، از انتخاب خالق منصوری به‌عنوان شهردار منتخب ایلام با کسب هر هفت رأی اعضای شورای اسلامی شهر در جلسه ظهر امروز دوشنبه، دوم آذرماه ۱۴۰۵، خبر داد و اظهار کرد: اعضای شورا در فرآیند انتخاب شهردار، به‌دنبال مدیری با تجربه اجرایی، شناخت کافی از مسائل مدیریت شهری و آشنایی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه شهرداری بودند؛ ازاین‌رو، بهره‌گیری از مدیری آشنا به ساختارها، نیروها و چالش‌های درون‌سازمانی شهرداری در اولویت قرار گرفت.

وی با اشاره به سوابق مدیریتی خالق منصوری افزود: وی سابقه فعالیت در مسئولیت‌هایی همچون شهرداری ایلام، سرپرستی شهرداری، معاونت‌های مختلف شهرداری، مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری‌های استان و مدیرکلی امور شهری و شوراهای استانداری را در کارنامه دارد و پس از بررسی سوابق و احراز شرایط لازم، با اتفاق‌نظر اعضای شورا به‌عنوان شهردار منتخب ایلام انتخاب شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام اصلاح ساختار مدیریتی و سازمانی شهرداری را نخستین مأموریت مدیریت جدید دانست و تصریح کرد: انتظار شورا، تحول در دست‌کم ۷۰ درصد بدنه مدیریتی و سازمانی شهرداری و استفاده از نیروهای متخصص، توانمند و پاکدست بر مبنای شایسته‌سالاری و در چارچوب ضوابط قانونی است.

وی با تأکید بر ضرورت استقرار مدیریت جهادی، میدانی و شبانه‌روزی برای بازسازی اعتماد عمومی، انضباط مالی، صیانت از اموال و دارایی‌های شهرداری، نظارت دقیق بر قراردادها و هزینه‌ها و رسیدگی به مطالبات کارگران را از اولویت‌های مدیریت جدید برشمرد و گفت: پرداخت به‌موقع حقوق و مزایای کارکنان، ساماندهی وضعیت شهر، بهبود زیباسازی و منظر شهری، ساماندهی ساخت‌وسازها، رفع سد معابر و کاهش ترافیک از دیگر مطالبات جدی شورا است.

مقدم همچنین توزیع عادلانه خدمات شهری با اولویت مناطق کم‌برخوردار، توسعه فضای سبز و احیای نشاط اجتماعی را از دیگر انتظارات شورای شهر عنوان کرد و افزود: مدیریت جدید باید با برنامه‌ریزی و نظارت مستمر، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد تغییرات ملموس در سطح شهر را فراهم کند.

وی هر ایلام در ادامه خواستار حمایت و همراهی مسئولان ارشد استان از انتخاب شورای شهر و شهردار منتخب شد و اظهار کرد: موفقیت مدیریت شهری تنها به اقدامات شهردار محدود نمی‌شود، بلکه تحقق برنامه‌های تحول‌آفرین به تعامل، هم‌افزایی و حمایت همه‌جانبه مدیران ارشد و دستگاه‌های اجرایی استان نیاز دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ایلام با تأکید بر ضرورت همراهی کارکنان شهرداری با مدیریت جدید خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی شهرداری، نیروی انسانی آن است و انتظار می‌رود کارکنان با کنار گذاشتن حاشیه‌ها و تکیه بر همدلی، مسئولیت‌پذیری و تعهد سازمانی، در مسیر اصلاح ساختارها و ارتقای خدمات شهری همراه مدیریت جدید باشند.

وی رأی کامل اعضای شورای شهر به منصوری را نشان‌دهنده اعتماد و در عین حال انتظارات جدی شورا از مدیریت جدید دانست و تأکید کرد: شورای شهر ضمن حمایت از اقدامات قانونی و اصلاحی شهردار، نظارت مستمر و دقیقی بر عملکرد وی خواهد داشت.

مقدم هدف نهایی این رویکرد را شکل‌گیری شهرداری کارآمد، شفاف، پاکدست و مردم‌مدار عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود با همدلی، مدیریت جهادی و ایجاد تحول واقعی، اعتماد شهروندان به مجموعه مدیریت شهری احیا شده و تغییرات ماندگاری در زندگی مردم و سیمای شهر ایلام رقم بخورد.