پیگیری دستور فوری رئیسجمهور برای حمایت از خانوادههای آسیبدیدگان حادثه واژگونی اتوبوس در دهلران
گروه استانها - در پی وقوع حادثه دردناک واژگونی اتوبوس کارکنان انجیال، مسئولان ارشد کشور بلافاصله با ورود به موضوع، دستورات جدی جهت حمایت از خانوادههای متوفیان و مصدومان صادر کردند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، رئیسجمهور، در ساعات اولیه پس از وقوع حادثه، ضمن تسلیت به خانوادههای آسیبدیدگان، دستور رسیدگی فوری به حقوق قانونی و رفاهی متوفیان را صادر کردند.
همچنین تضمین استمرار حقوق و مزایا از جمله بازنشستگی برای خانوادههای متوفیان، بکارگیری و جایگزینی یک نفر از خانوادهها متوفیان جهت حفظ معیشت خانوادههای آسیبدیده صادر شده است.
در بخش رسیدگی به مصدومان، معاونان وزیر نفت و مدیران مربوطه در حال پیگیری مداوم وضعیت درمانی و رفاهی پرسنل بستری هستند.
نشستهای تخصصی با حضور هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت جهت بررسی مطالبات پرسنلی و ارتقای معیشت کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.
مسئولان متعهد شدهاند که تمامی دستورات صادر شده از سوی ریاست جمهوری و وزارت نفت، در راستای ارتقای ایمنی و جبران خسارات، با حداکثر پیگیری اجرایی دنبال شود.
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