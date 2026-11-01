واکنش به خبر جنجالی حمله به سفیر پاکستان در تهران

سفارت پاکستان در تهران اعلام کرد: متن بیانیه برخی گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و دیگر محافل درباره عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، را تکذیب می‌کنیم.

به گزارش تابناک، سفارت پاکستان در تهران حمله به سفیر این کشور در ایران را تکذیب کرد.



بنا بر این گزارش؛ سفارت پاکستان در تهران به شرح زیر است:



متن بیانیه برخی گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و دیگر محافل درباره عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، را تکذیب میکنیم



این سفارتخانه به‌طور قاطع تأکید می‌کند که این گزارش‌ها بی‌اساس و از نظر واقعیت نادرست هستند.



در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده بود سفیر پاکستان در ایران، مورد حمله قرار گرفته است.

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