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14754بازدید

واکنش به خبر جنجالی حمله به سفیر پاکستان در تهران

سفارت پاکستان در تهران اعلام کرد: متن بیانیه برخی گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و دیگر محافل درباره عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، را تکذیب می‌کنیم.

کد خبر: 100000062تاریخ انتشار: 14754 بازدید

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به گزارش تابناک، سفارت پاکستان در تهران حمله به سفیر این کشور در ایران را تکذیب کرد.
 
بنا بر این گزارش؛ سفارت پاکستان در تهران به شرح زیر است: 
 
متن بیانیه برخی گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی و دیگر محافل درباره عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، را تکذیب میکنیم
 
این سفارتخانه به‌طور قاطع تأکید می‌کند که این گزارش‌ها بی‌اساس و از نظر واقعیت نادرست هستند.
 
در شبکه‌های اجتماعی عنوان شده بود سفیر پاکستان در ایران، مورد حمله قرار گرفته است.
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سفارت پاکستانسفارت پاکستان در تهرانحمله به سفیر پاکستان

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