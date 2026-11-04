گروه استان‌ها - اردوی جهادی چشم‌پزشکی با مشارکت جمعی از پزشکان و نهادهای حمایتی، به مدت سه روز در سنندج برگزار شده و قرار است دست‌کم ۵۰۰ نفر از مددجویان و اقشار کم‌برخوردار این شهرستان از خدمات رایگان معاینه، ویزیت و دریافت عینک بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اردوی جهادی خدمات چشم‌پزشکی با هدف کمک به نیازمندان و کاهش هزینه‌های درمانی اقشار کم‌برخوردار، به مدت سه روز در منطقه ۲ کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سنندج در حال برگزاری است.

این برنامه با مشارکت جمعی از چشم‌پزشکان، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد علوی، شرکت نفت و فرمانداری سنندج اجرا می‌شود و ارائه خدمات درمانی و مراقبتی به افراد نیازمند را در دستور کار دارد.

در جریان این اردوی جهادی، خدماتی از جمله ویزیت، معاینه چشم و تأمین و ارائه عینک به مددجویان ارائه می‌شود و پیش‌بینی شده است دست‌کم ۵۰۰ نفر از اقشار کم‌برخوردار شهرستان از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.

فرماندار سنندج نیز با حضور در محل برگزاری این اردو، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات قرار گرفت و ضمن قدردانی از تلاش پزشکان و مجموعه‌های مشارکت‌کننده، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی برای توسعه خدمات درمانی تأکید کرد.

وی گسترش چنین برنامه‌هایی را اقدامی مؤثر در کاهش هزینه‌های سلامت و تسهیل دسترسی اقشار نیازمند به خدمات پزشکی دانست.

انتهای پیام/