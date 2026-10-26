سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره سفر مقام‌های ارشد پاکستان، ترکیه و عربستان به ایران، اظهار کرد: به نظر می‌رسد این کشورها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که آمریکا توان یا جرات اقدام علیه ایران در منطقه را ندارد و در عین حال، به دنبال جلوگیری از گسترش درگیری‌ها هستند.

وی با اشاره به احتمال مطرح‌شدن نقش میانجی‌گرانه ایران در برخی مسائل منطقه‌ای، از جمله موضوع یمن، اظهار کرد: طرف‌های منطقه‌ای باید پیش از هر چیز، موضع خود را در قبال اقدامات آمریکا روشن کنند.

به گفته کوثری، اگر هدف این رایزنی‌ها تأمین امنیت منطقه و همکاری کشورهای منطقه در برابر اقدامات اسرائیل باشد، چنین رویکردی می‌تواند قابل توجه باشد؛ با این حال، باید منتظر ماند و دید پیشنهادهای مطرح‌شده چه ابعاد و محتوایی دارد تا بتوان درباره آن قضاوت دقیق‌تری کرد.

آمریکا باید پاسخگوی نقض تعهدات باشد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با انتقاد از عملکرد و نقض تعهدات از سوی آمریکا، گفت: طرف‌های میانجی باید از آمریکا بپرسند چرا توافقی را که رئیس‌جمهور این کشور امضا کرده بود، زیر پا گذاشت.

وی تأکید کرد: نمی‌توان از ایران انتظار همراهی و همکاری داشت، اما در برابر نقض تعهدات آمریکا سکوت کرد.

تنگه هرمز و تأثیر آن بر بازار نفت

کوثری درباره تأثیر رفت‌وآمد میانجی‌ها بر قیمت نفت نیز گفت: این تحرکات ممکن است در کوتاه‌مدت تأثیری محدود بر بازار داشته باشد، اما نمی‌توان آن را عامل اصلی تغییرات قیمت نفت دانست.

به گفته وی، عرضه بیشتر نفت از ذخایر کشورهای اروپایی و آمریکا نیز می‌تواند به‌طور مقطعی بر قیمت‌ها اثر بگذارد.

وی در ادامه، تنگه هرمز و باب‌المندب، به‌ ویژه تنگه هرمز، را از عوامل مهم اثرگذار بر بازار انرژی دانست و پیش‌بینی کرد: در صورت تداوم تنش‌ها، قیمت نفت می‌تواند از سطح ۱۱۷ دلار نیز فراتر برود.

عامل بسته‌شدن تنگه هرمز، اقدامات آمریکا و اسرائیل است

کوثری با رد این دیدگاه که ایران مسئول اصلی اختلال در تردد دریایی است، تصریح کرد: اقدامات آمریکا و اسرائیل عامل شکل‌گیری وضعیت کنونی بوده است.

وی گفت: پیش از این تحولات، کشتی‌ها در تنگه هرمز تردد می‌کردند و تجارت دریایی جریان داشت.

این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت اهرم‌های راهبردی ایران در منطقه اظهار کرد که آمریکا باید نیروهای خود را از منطقه خارج کند و به شروط اعلام‌شده از سوی ایران پایبند باشد.

وی هشدار داد که در صورت نپذیرفتن این شروط، وضعیت آمریکا در منطقه دشوارتر خواهد شد.