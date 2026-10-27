به گزارش تابناک؛ اتهامات تازه علیه ترامپ در پرونده اپستین با انتشار گزارشی مطرح شده است.

اتهامات تازه علیه ترامپ در گزارش دموکرات‌های کنگره

دموکرات‌های کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا گزارشی منتشر کردند که نشان می‌دهد ۵ زن، رئیس‌جمهور کنونی ایالات متحده را به تجاوز و تعرض به خود در حضور قاچاقچی جنسی، جفری اپستین، متهم کرده‌اند.



گزارش منتشرشده کمیته قضایی مجلس نمایندگان نشان می‌دهد که علاوه بر زنانی که ترامپ را به تعرض و تجاوز محکوم کرده‌اند، ۶ زن دیگر نیز اعلام کرده‌اند که جفری اپستین به دنبال قاچاق جنسی این زنان برای ترامپ بوده است.

ادعای نقش احتمالی ترامپ در شبکه قاچاق جنسی اپستین

این گزارش نتیجه می‌گیرد که بر اساس شواهد و شهادت‌های موجود، ترامپ و پائولو زامپولی — که تا همین اواخر به عنوان یک مقام ارشد دولت ترامپ و دیپلمات خدمت می‌کرد — ممکن است هم‌دست در توطئه جفری اپستین برای قاچاق و آزار زنان جوان در دهه ۱۹۹۰ بوده باشند.



این گزارش‌ها در حالی منتشر شده که وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ تمام تلاش خود را به کار بسته تا اسناد مربوط به جرایم دونالد ترامپ را مخفی نگه دارد. این وزارتخانه همچنین تحقیقات در زمینه این پرونده را متوقف کرده است.

روایت یکی از شاکیان از ادعای تعرض در سال ۱۹۹۳

یکی از زنانی که علیه رئیس‌جمهور آمریکا اعلام جرم کرده، ملکه زیبایی پیشین سوئیس با نام «بئاتریس کویل» بوده است. او به کارکنان کمیته قضایی مجلس نمایندگان اعلام کرده که در سال ۱۹۹۳ مورد تجاوز ترامپ قرار گرفته است و پس از آن هم ترامپ و هم اپستین تلاش کرده‌اند تا با دادن وعده‌هایی مانند ویزای آمریکا و تحصیل در دانشگاه نیویورک، او را وادار به سکوت کنند.

نام فردی دیگر با عنوان «جین» هم در این گزارش به چشم می‌خورد که در سن ۱۴ سالگی، یعنی زیر سن قانونی، از سوی اپستین به ترامپ معرفی شده است.



تمام این شواهد در حالی منتشر شده که رئیس‌جمهور آمریکا دائماً تلاش می‌کند خود را از پرونده اپستین جدا کند و اتهامات وارده را رد می‌کند. او به گفته بسیاری از شاهدان و همچنین عکس‌ها و ویدیوهای موجود، سال‌ها از دوستان بسیار نزدیک اپستین بوده است. ترامپ پیش‌تر هم به خاطر تجاوز به یک خانم و پرداخت حق‌السکوت به او دادگاهی شده بود.

منبع: فارس