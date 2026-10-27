به گزارش تابناک، بر اساس اخبار منتشر شده، محدودیت ثبت سفارش تجاری تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو و شامل ۲۴ مدل تلفن همراه از برندهای مختلف، از جمله آیفون، سامسونگ، شیائومی و گوگل با موضوع ممنوعیت رجیستری مسافری و تجاری ابلاغ شد که به شرح جدول ذیل است:

بر اساس پیگیری‌ها از بازار تلفن همراه، در حال حاضر ثبت سفارش برای تلفن همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو در هر دو رویه تجاری و مسافری، متوقف شده، این در حالی است که طی ماه‌های اخیر قیمت تلفن همراه به علت محدودیت‌های واردات و همچنین افزایش نرخ ارز با جهش بالایی روبرو شده است و متوقف شدن ثبت سفارش در هر دو رویه تجاری و مسافری می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها در بازار تلفن همراه دامن بزند.

به عبارتی، با مسدود ماندن ثبت سفارش تلفن‌های همراه با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو در رویه مسافری نیز شاهد افزایش بیشتر قیمت تلفن همراه و کاهش عرضه در بازار خواهیم بود؛ چرا که به صورت معمول با وجود متوقف بودن ثبت سفارش در رویه تجاری اما به علت آزاد بودن رویه مسافری، تا حدودی ضرب افزایش قیمت‌ها در بازار تلفن همراه نیز گرفته می‌شد.

با این حال، به گفته فعالان بازار تلفن همراه، زمانی که فرایند ثبت سفارش مسدود می‌شود، در هر دو رویه تجاری و مسافری، توقف صورت می‌گیرد و پس از مدتی با هدف کاهش نوسانات افزایشی و باز بودن روزنه واردات برای مدیریت قیمت‌ها، ثبت سفارش‌ها در رویه مسافری مجددا فعال می‌شود.

از آنجا که تلفن همراه، یک وسیله مصرفی و نیاز عمومی مردم جامعه به حساب می‌رود و در حال حاضر بسیاری از خدمات دولتی، الکترونیک، قضایی و آموزشی در بستر تلفن همراه هوشمند قابل انجام است، نباید به تلفن همراه به چشم کالای لوکس نگاه شود و در سیاستگذاری‌ها لازم است به هر میزان که بازار و روند قیمت‌ها قابل مدیریت باشد، همراهی صورت بگیرد.

منبع: ایسنا