حمله خونین به سفارت اسرائیل در بلگراد

پلیس صربستان از وقوع حادثه امنیتی نزدیک سفارت رژیم صهیونیستی در بلگراد خبر داد. یک شخص قصد حمله به سفارت را داشته است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۰۲
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حمله خونین به سفارت اسرائیل در بلگراد

به گزارش تابناک، خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس صربستان گزارش داد که یک شخص قصد حمله به سفارت رژیم صهیونیستی در بلگراد را داشته است.

بر اساس این گزارش، نیروهای پلیس صربستان به سمت این شخص در خارج از سفارت رژیم صهیونیستی تیراندازی کردند.

همچنین پلیس صربستان اعلام کرد که یکی از محافظان سفارت مذکور در بلگراد هدف حمله با چاقو قرار گرفت، مهاجم از پای درآمده و هویت او هنوز مشخص نیست.

ایویتسا داچیچ، وزیر کشور صربستان نیز مدعی شد که این حادثه یک اقدام تروریستی است و مقامات نیز بر همین اساس با آن برخورد می‌کنند.
منبع: مهر

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سفارت رژیم صهیونیستیتیراندازیپلیس صربستاناقدام تروریستی
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