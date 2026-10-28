به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان هنگام ورود به کاخ کرملین در مسکو، در واکنش به احترام نظامی افسر تشریفات روسیه، پاهایش را به هم کوبید و حرکتی شبیه احترام نظامی انجام داد؛ رفتاری که انتقادهایی را برانگیخت.

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آقای پزشکیان، برادرانه باید گفت که ریاست‌جمهوری فقط نشستن بر صندلی ریاست دولت و حضور در دیدارهای رسمی نیست؛ این جایگاه، نمایندگی یک ملت در برابر ملت‌ها و دولت‌های دیگر است. هر حرکت، هر رفتار و حتی هر واکنش شما در یک مراسم رسمی، ممکن است در قاب دوربین‌ها ثبت شود و به‌عنوان نمادی از رفتار رئیس‌جمهور ایران بازتاب پیدا کند.

بنابراین، پیش از هر کاری، باید آداب و اقتضائات آن را شناخت و آموخت؛ به‌ویژه وقتی پای روابط دیپلماتیک و تشریفات رسمی در میان است.

در تصاویر استقبال از شما پیش از ورود به کاخ کرملین و دیدار با پوتین، هنگامی که افسر تشریفات روس احترام نظامی می‌گذارد، شما نیز با چسباندن پاها به یکدیگر در موقعیت احترام نظامی قرار می‌گیرید.

چرا باید رئیس‌جمهور یک کشور، بدون آنکه چنین رفتاری بخشی از تشریفات تعریف‌شده جایگاهش باشد، حرکتی مشابه از خود نشان دهد؟ احترام گذاشتن به میزبان پسندیده است، اما در مراسم رسمی، هر حرکت باید متناسب با جایگاه فرد و قواعد همان مراسم باشد.

رئیس‌جمهور قرار نیست هر رفتاری را که در برابرش انجام می‌شود، عینا تکرار کند؛ بلکه باید بداند چه رفتاری در آن موقعیت درست و متناسب است. حرکات بداهه در چنین جایگاهی، حتی اگر با نیت احترام انجام شوند، می‌توانند زمینه برداشت‌های نادرست و حاشیه‌های رسانه‌ای را فراهم کنند.

اما انتقاد فقط متوجه شخص رئیس‌جمهور نیست؛ تیم تشریفات ریاست‌جمهوری نیز باید پاسخ‌گو باشد. اساساً وظیفه این مجموعه چیست؟ آیا قرار نیست رئیس‌جمهور را پیش از سفرهای خارجی، درباره آداب استقبال، احترام نظامی، نحوه مواجهه با مقامات و رفتار مناسب در مراسم رسمی توجیه کند؟

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اگر قرار است رئیس‌جمهور در برابر دوربین‌های رسانه‌های بین‌المللی حاضر شود، چرا باید درباره ابتدایی‌ترین ظرایف تشریفاتی، همه‌چیز به واکنش لحظه‌ای و تشخیص شخصی او واگذار شود؟ این دقیقا از آن مواردی است که وجود یک تیم حرفه‌ای باید مانع بروز حاشیه شود، نه اینکه پس از وقوع آن، همه فقط به تماشای تصاویر بنشینند.

در شرایطی که هزینه سفرهای خارجی، تشریفات و همراهی هیئت‌های رسمی برای کشور کم نیست و مردم نیز با گرانی و فشارهای اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رود هر بخش از این سفرها خروجی روشن و قابل دفاعی داشته باشد؛ از مذاکرات و توافق‌ها گرفته تا کیفیت حضور و رفتار نمایندگان کشور.

اگر قرار است ده‌ها نفر در قالب هیئت همراه رئیس‌جمهور به سفر بروند، دست‌کم باید اطمینان حاصل شود که وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دهند.

آقای پزشکیان، پیش از هر سفر رسمی، آداب و قواعد حضور در آن مراسم را جدی بگیرید؛ و مسئولان تشریفات ریاست‌جمهوری نیز باید بدانند که حرفه‌ای‌گری در این جایگاه، یک تشریفات اضافی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت آنان در صیانت از شأن نمایندگی ایران است.