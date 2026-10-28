پاسخ طوفانی نامزد مسلمان به حملات ترامپ

به گزارش تابناک؛ عبدل السید، نامزد مسلمان سنای آمریکا، به شدت از دونالد ترامپ انتقاد کرد.

وی در واکنش به انتقادات ترامپ نسبت به پسوند نامش، با لحنی کنایه‌آمیز گفت: «وقتی صحبت از قطری‌هایی است که یک جت خصوصی ۴۰۰ میلیون دلاری به او داده‌اند، ظاهراً مشکلی ندارد؛ فقط وقتی نوبت به نام من می‌رسد، در تلفظش مشکل پیدا می‌کند!»

متن سخنان این نامزد مسلمان سنای آمریکا را می خوانید.

می دانم که رئیس‌جمهور ایالات متحده از اسم کوچک من شخصاً ناراحت می‌شود. وقتی این اسم مشترکی است که سعودی‌ها دارند و دارند سرمایه‌گذاری شرکت خصوصیِ دامادش را تأمین می‌کنند، این‌قدر ناراحت نمی‌شود. ظاهراً وقتی قطری‌ها یک جت خصوصی ۴۰۰ میلیون دلاری به او می‌دهند هم چندان ناراحت نمی‌شود. انگار فقط وقتی اسم من است در تلفظش مشکل دارد.

اما ببینید، برایم مهم نیست اسمم را چطور تلفظ می‌کند. حتی برایم مهم نیست اسم کامل من را به خاطر بسپارد؛ چون از ماه نوامبر به بعد می‌تواند فقط «سناتور» صدایم کند. از این به بعد من برای تو سناتور محمد خواهم بود، رفیق!