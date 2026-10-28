به گزارش تابناک، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) اعلام کرد که بیست و چهار بازی دور اول کوپا دل‌ری که قرار بود امشب برگزار شود، پس از تصادف مرگبار قطار در استان تولدو به تعویق افتاده است.

مقامات در حال بررسی علت برخورد دو قطار سریع السیر در نزدیکی ایستگاه اوردا، در خط بین مادرید و سویا، در صبح چهارشنبه هستند.امیلیانو گارسیا پیج، رئیس منطقه‌ای کاستیا لا مانچا، تایید کرد، حداقل ۳۰ نفر در این تصادف جان باختند و ۸۰ نفر زخمی شده‌اند. او هشدار داد که آمار کشته‌شدگان ممکن است افزایش یابد.

پس از این اتفاق مرگبار، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) در بیانیه‌ای اعلام کرد: به نشانه احترام و همبستگی با همه قربانیان حادثه غم‌انگیز قطار که اوایل صبح چهارشنبه در استان تولدو رخ داد، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) دستور تعلیق ۲۴ مسابقه از دور اول [کوپا دل ری] را صادر کرده است.RFEF در زمان مناسب اطلاعاتی در مورد برنامه اصلاح‌شده مسابقات و تاریخ‌ها و زمان‌های قطعی مسابقات به تعویق افتاده را ارائه خواهد داد.تمام جامعه فوتبال اسپانیا در غم این فاجعه متحد است و آماده است که به قربانیان این حادثه ویرانگر کمک کند.

دور اول کوپا دل ری روز سه‌شنبه ۵ آبان با ۱۸ بازی آغاز شد و ۲۴ بازی دیگر قرار بود چهارشنبه و ۱۴ بازی دیگر در روز پنجشنبه برگزار شود.هنوز مشخص نیست که آیا مسابقات پنجشنبه طبق برنامه برگزار خواهد شد یا خیر.

منبع: ایرنا