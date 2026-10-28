به گزارش تابناک، هم‌زمان با انتشار نتایج اولیه انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، ۷۵ عضو مجلس عوام و اعیان انگلیس در نامه‌ای به وزیر امور خارجه این کشور خواستار تشدید تحریم‌ها علیه مقام‌های اسرائیلی شدند.

این نامه به ابتکار آلیستر کارمایکل، نماینده حزب لیبرال‌دموکرات در مجلس عوام انگلیس، خطاب به اد میلیبند وزیر امور خارجه این کشور تنظیم شده و امضاکنندگان آن خواستار استفاده فوری از اختیارات جدید دولت لندن برای تحریم مقام‌ها، نهادها و افراد مسئول نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه در غزه شده‌اند.

درخواست تحریم مسئول جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و سوخت به غزه

در این نامه که جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر، دایان ابوت نماینده باسابقه پارلمان، ریچارد برگن، شوکت آدم و شماری از نمایندگان احزاب کارگر، سبز و لیبرال‌دموکرات از امضاکنندگان آن هستند، تأکید شده است که دولت انگلیس نباید اجرای تحریم‌ها را به تأخیر بیندازد و باید پیش از فرارسیدن فصل زمستان، نخستین فهرست افراد و نهادهای مشمول تحریم را اعلام کند.

امضاکنندگان با اشاره به مقررات جدید تحریم‌های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بین‌المللی انگلیس، تصریح کرده‌اند که لندن اکنون از اختیارات قانونی لازم برای هدف قرار دادن افرادی برخوردار است که در نقض قوانین جنگی یا جلوگیری از ارسال و توزیع کمک‌های بشردوستانه نقش دارند.

آن‌ها از دولت خواسته‌اند در گام نخست، مقام‌های صهیونیستی مسئول جلوگیری از ورود مواد غذایی، دارو و سوخت به غزه را مشمول تحریم قرار دهد و دامنه این اقدامات را به افرادی که در طراحی، حمایت یا اجرای محدودیت‌های امدادرسانی مشارکت داشته‌اند، گسترش دهد.

در بخشی از نامه آمده است: «مقام‌های اسرائیلی با جلوگیری خودسرانه از ورود مواد غذایی، دارو و سوخت، مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه شده‌اند و این اقدامات نقض جدی حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب می‌شود.»

امضاکنندگان همچنین یادآور شده‌اند که دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ با استناد به شواهد موجود درباره استفاده از گرسنگی به‌عنوان ابزار جنگی علیه مردم غزه، حکم بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی را صادر کرد.

در این نامه نسبت به وخامت اوضاع انسانی غزه نیز هشدار داده شده است. بر اساس آمار مورد استناد نمایندگان، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فلسطینی، معادل دو سوم جمعیت غزه، تا ماه دسامبر با بحران شدید ناامنی غذایی یا شرایط وخیم‌تر مواجه خواهند شد.

همچنین تأکید شده است که کاهش منابع مالی و محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت سازمان‌های امدادرسان، موجب شده است برنامه جهانی غذا شمار دریافت‌کنندگان حمایت غذایی خود را کاهش دهد.

نمایندگان پارلمان انگلیس در بخش دیگری از نامه، تصمیم مقام‌های رژیم صهیونیستی برای لغو مجوز فعالیت ۳۷ سازمان امدادرسان بین‌المللی، از جمله پزشکان بدون مرز، آکسفام و شورای پناهندگان نروژ را محکوم کرده و خواستار تحریم مسئولان این تصمیم شده‌اند.

آن‌ها همچنین محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) را از مصادیق جلوگیری از کمک‌رسانی به غیرنظامیان دانسته‌اند.

این نامه از دولت انگلیس می‌خواهد علاوه بر تحریم افراد مسئول محاصره غزه، برای ورود فوری مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام مورد نیاز برای مقابله با بارندگی و سرمای زمستان فشار دیپلماتیک وارد کند.

امضاکنندگان همچنین خواستار افزایش کمک‌های مالی انگلیس به نهادهای امدادرسان و تضمین فعالیت آزادانه سازمان‌های بین‌المللی در غزه شده‌اند.

در بخش پایانی نامه آمده است: «معیار موفقیت، شمار نام‌هایی نیست که در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند، بلکه این است که آیا خانواده‌های فلسطینی در غزه غذای کافی، آب سالم و سرپناهی برای محافظت در برابر باران دارند یا خیر.»