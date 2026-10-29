به گرارش تابناک؛ «یوری اوشاکوف» دستیار رئیس جمهور روسیه شامگاه چهارشنبه گفت که مسکو در حال مذاکره با واشنگتن درمورد لغو تحریم‌ها علیه صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه است.

اوشاکوف طی نشست خبری در کرملین توضیح داد: «مذاکرات سه‌جانبه برای پایان بحران اوکراین بین مسکو، کی‌یف و واشنگتن در ابوظبی، پس از ۴ نوامبر برگزار خواهد شد».به نوشته خبرگزاری «اسپوتنیک»، وی با بیان اینکه وضعیت غرب آسیا اجازه برگزاری اجلاس روسیه و اعراب را به این زودی‌ها نمی‌دهد، اظهار داشت: «اما این اجلاس در دستورکار قرار دارد و زمان آن نیز به وضعیت ایران وابسته است».

این مقام روس همچنین افزود: «هم‌اکنون هیچ بحثی درمورد حضور نمایندگان اروپایی در مذاکرات حل مناقشه اوکراین وجود ندارد و تنها توافق تاکنون از سرگیری رایزنی‌های سه‌جانبه است».

منبع: فارس