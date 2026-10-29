به گزارش تابناک؛ سخنگوی ارتش گفت: تنگهٔ هرمز امروز در کنترل راهبردی نیرو‌های مسلح ایران است و تا تحقق کامل شروط جمهوری اسلامی، هرگز باز نخواهد شد.

امیر سرتیپ اکرمی نیا، سخنگوی ارتش اعلام کرد: دشمن ابتدا نابودی توان هسته‌ای و موشکی ایران را هدف گرفت، سپس نابودی جبههٔ مقاومت و ساقط‌کردن نظام جمهوری اسلامی را دنبال کرد و در نهایت تجزیهٔ ایران و نابودی تمدن ایرانی را علناً اعلام کرد.

هرمز؛ اهرم راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای

وی تاکید کرد: هدف پنهانی اقدامات آمریکا، تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» و تضمین برتری رژیم صهیونیستی در منطقه است.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: تنگهٔ هرمز امروز در کنترل راهبردی نیرو‌های مسلح ایران است و تا تحقق کامل شروط جمهوری اسلامی، هرگز باز نخواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو