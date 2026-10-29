موضع قاطع ارتش درباره بازگشایی تنگه‌هرمز

سخنگوی ارتش با تأکید بر کنترل راهبردی نیروهای مسلح بر تنگه هرمز اعلام کرد که این آبراه تا تحقق کامل شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نخواهد شد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۵۱
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موضع قاطع ارتش درباره بازگشایی تنگه‌هرمز

به گزارش تابناک؛ سخنگوی ارتش گفت: تنگهٔ هرمز امروز در کنترل راهبردی نیرو‌های مسلح ایران است و تا تحقق کامل شروط جمهوری اسلامی، هرگز باز نخواهد شد.

امیر سرتیپ اکرمی نیا، سخنگوی ارتش اعلام کرد: دشمن ابتدا نابودی توان هسته‌ای و موشکی ایران را هدف گرفت، سپس نابودی جبههٔ مقاومت و ساقط‌کردن نظام جمهوری اسلامی را دنبال کرد و در نهایت تجزیهٔ ایران و نابودی تمدن ایرانی را علناً اعلام کرد.

هرمز؛ اهرم راهبردی ایران در معادلات منطقه‌ای

وی تاکید کرد: هدف پنهانی اقدامات آمریکا، تحقق طرح «اسرائیل بزرگ» و تضمین برتری رژیم صهیونیستی در منطقه است.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: تنگهٔ هرمز امروز در کنترل راهبردی نیرو‌های مسلح ایران است و تا تحقق کامل شروط جمهوری اسلامی، هرگز باز نخواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

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