حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده برای خودروهای فرسوده بالای ۲۵ سال و محرومیت آنها از برخی خدمات، از جمله سوخت‌رسانی، اظهار کرد: در این تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط اقتصادی مالکان خودرو نیز در نظر گرفته شود و نمی‌توان همه افراد را با یک معیار سنجید.

وی با اشاره به وضعیت افرادی که پس از سال‌ها کار و با درآمد محدود، خودرویی فرسوده خریده‌اند، اظهار کرد: فردی که پس از ۲۰ سال کار و با حقوقی حدود ۲۰ میلیون تومان توانسته یک پراید فرسوده تهیه کند، با کسی که چهار خودرو در اختیار دارد، شرایط یکسانی ندارد. باید میان این دو وضعیت تفاوت قائل شد.

سلیمی با انتقاد از تصمیم‌هایی که بدون توجه کافی به وضعیت معیشتی مردم اتخاذ می‌شوند، گفت: فرد بازنشسته‌ای که ماهانه ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چگونه می‌تواند خودروی خود را با خودرویی جدید جایگزین کند؟ ممکن است فردی پس از ۲۰ یا ۳۰ سال تلاش، تازه در دوران بازنشستگی صاحب یک خودروی فرسوده شده باشد؛ اما با یک تصمیم ناگهانی، شرایط استفاده از همان خودرو نیز برای او دشوار شود.

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عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به افزایش ناگهانی هزینه‌های مرتبط با خودرو، افزود: نمی‌توان انتظار داشت فردی با چنین درآمدی، در پی تصمیمی که یک‌شبه هزینه‌های نگهداری یا استفاده از خودرو را افزایش می‌دهد، به‌ راحتی خودروی خود را تعویض کند. در این موارد، تصمیم‌گیران باید آثار اقتصادی تصمیمات خود را بر زندگی اقشار کم‌درآمد بسنجند.

وی همچنین درباره استناد به بانک‌های اطلاعاتی برای شناسایی مالکان خودروها گفت: اگر اطلاعات موجود دقیق است، باید مشخص شود چه کسانی واقعاً با مشکل مواجه‌اند و چرا تصمیم‌ها به‌صورت کلی اعمال می‌شود.

به گفته سلیمی، وجود اطلاعات دقیق باید امکان تفکیک وضعیت افراد را فراهم کند، نه اینکه همه مالکان خودروهای فرسوده مشمول یک حکم واحد شوند.

سلیمی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع در مجلس تصریح کرد: این مسئله را پیگیری خواهیم کرد و نظارت لازم را انجام می‌دهیم. نمی‌توان همه افراد را با یک چوب راند؛ باید شرایط کسانی که توان مالی برای جایگزینی خودروی فرسوده خود ندارند، در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.