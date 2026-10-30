سیاست هویج و چماق آمریکا تغییر نکرده / در آمادگی کامل دفاعی هستیم

علی احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به نامه جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره ازسرگیری مذاکرات، گفت: سیاست «هویج و چماق» آمریکایی‌ها همان سیاست قدیمی است و تغییری نکرده است.

وی افزود: با انتصاب محسن رضایی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی هماهنگی‌ها منسجم‌تر شده است. در جلسه روز دوشنبه نیز بحث‌های خوبی مطرح شد و آقای رضایی هم با مقام معظم رهبری دیدار داشته و نظراتی را مطرح کرده است که در حال پیگیری است. امیدواریم این روند به نتیجه مطلوبی برسد.

احمدی با لحنی هشدارآمیز درباره احتمال خطای دوباره آمریکا، تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند می‌توانند با همان روش‌های گذشته پیش بروند، اشتباه می‌کنند و در صورت تکرار خطا، با پاسخ جدی مواجه خواهند شد.

آمادگی دفاعی کشور در سطح مطلوبی است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره سطح آمادگی کشور در صورت وقوع رویارویی دو باره، گفت: در این زمینه نگرانی نداریم. من در جلسات مختلفی حضور داشته‌ام و این مطالب را بر اساس اطلاعات مستند بیان می‌کنم، نه صرفا تحلیل شخصی. طرف مقابل نیز اطلاعاتی از توانمندی‌های ما دارد.

وی همچنین با اشاره به تلاش برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای برای جلوگیری از وقوع جنگ، تاکید کرد: ترکیه، مصر، قطر، پاکستان و روسیه در حال تلاش هستند تا از وقوع درگیری جلوگیری شود؛ اما اگر طرف مقابل مرتکب خطا شود، این بار نیز با پیامدهای آن مواجه خواهد شد.

احمدی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر انتخابات اسرائیل و انتخابات پیش‌روی آمریکا بر سیاست و دکترین دفاعی ایران اظهار کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر اعلام شده و تغییر دولت‌ها در آمریکا و اسرائیل، تغییری در رویکرد کلی ایران ایجاد نمی‌کند.

وی با اشاره به تفاوت‌های موجود میان جریان‌های سیاسی آمریکا گفت: دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان دو جریان متفاوت در ساختار سیاسی این کشور هستند، اما از نظر سیاست‌های کلان نظامی و دفاعی آمریکا و اسرائیل، تفاوت تعیین‌کننده‌ای وجود ندارد.

به گفته احمدی، برنامه‌های دفاعی ایران بر همین اساس تنظیم شده و جای نگرانی وجود ندارد.