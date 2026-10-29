به گزارش تابناک، فردا در ادامه رقابت‌های حسن یزدانی و رحمان عموزاد در شانس مجدد روی تشک می‌روند.

احمد محمدنژاد جوان در ۶۱ کیلوگرم پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد باید با برنده نعیم از بلغارستان و نیکیل از هند مبارزه کند.

سینا خلیلی در وزن ۷۰ کیلوگرم در دور نخست استراحت می‌کند و در مرحله بعد با برنده یارشوف از ازبکستان و شوئکسیان او از چین قرار می‌گیرد.

کامران قاسم‌پور در دور نخست به مصاف ماگومد رمضانوف قهرمان المپیک از بلغارستان می‌رود.

امیرحسین زارع در دور اول استراحت دارد و در دور دوم به مصاف برنده مبارزه صارم از رومانی و جاسپوران سینگ از هند خواهد رفت.

منبع: فارس