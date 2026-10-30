دشمنی آمریکا با ملت ایران، ۷۳ ساله است

به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، حجت‌الاسلام «کاظم فتاح‌دماوندی» امام جمعه شهرستان دماوند در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان با تشریح سابقه ۷۳ ساله دشمنی آمریکا با ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد تاکنون، به مواردی چون تأسیس ساواک، تحمیل کاپیتولاسیون، تبعید امام خمینی، کشتار ۱۷ شهریور، تحریم‌های اقتصادی، حمله به طبس، کودتای نوژه، تحریک عراق به جنگ، حمایت از سلاح‌های شیمیایی، سرنگونی هواپیمای مسافربری و حمایت از گروه‌های تروریستی اشاره کرد و افزود: به خاطر همه این ظلم‌ها، شعار مرگ بر آمریکا از زبان مردم ما نمی‌افتد.

وی با اشاره به فرارسیدن سیزدهم آبان، این روز را یادآور سه حادثه مهم تاریخ معاصر شامل آغاز تبعید امام خمینی در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸ دانست و گفت: در همه این حوادث، آمریکا متهم شماره اول است.

آمریکا ام‌الفساد جهان و شریک جرم رژیم صهیونیستی

خطیب نماز جمعه دماوند، تصریح کرد: مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر استکبار، سلطه‌جویی، تجاوزگری و آدم‌کشی. آمریکا ام‌الفساد جهان و شریک جرم رژیم صهیونیستی است و اگر حمایت کامل سیاسی، مالی و تسلیحاتی آمریکا نباشد، این رژیم یک ماه هم دوام نمی‌آورد.

وی با اشاره به تهدیدهای اخیر دشمن علیه ایران اسلامی اعلام کرد: به آمریکا، اسرائیل و نوکران آنها در منطقه می‌گوییم در صورت حمله جدید به ایران، فرودگاه‌ها، خطوط لوله نفت و گاز، منابع اقتصادی، مناطق صنعتی، کشتی‌ها و پایگاه‌های نظامی شما را بی‌ملاحظه به آتش خواهیم کشید.

حجت‌الاسلام فتاح‌دماوندی تأکید کرد: ایران طرح‌های دقیقی برای هدف قرار دادن کابل‌های ارتباطی زیردریایی در تنگه هرمز دارد و در صورت لزوم تصمیم قاطع خود را عملیاتی خواهد کرد. جهانیان تأثیر بسته شدن تنگه هرمز را نه تنها در اقتصاد خود، بلکه در انتخابات آمریکا خواهند دید.

افزایش قیمت سوخت و نرخ وام مسکن در آمریکا

وی با اشاره به افزایش قیمت سوخت و نرخ وام مسکن در آمریکا پس از فشارهای اقتصادی بر ایران خاطرنشان کرد: چاهی که آمریکا برای ایران کنده بود، خودش در آن افتاده است و ترامپ در قمار بر سر ایران باخت.

خطیب نماز جمعه دماوند، در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت هشتم آبان روز پدافند غیرعامل، از فرمانداری و ادارات شهرستان دماوند خواست آموزش‌های مربوط به پدافند غیرعامل را در اولویت کارهای خود قرار دهند و بر لزوم آموزش معلمان، دانش‌آموزان، بانوان خانه‌دار، کسبه، کارگران، کارمندان، کشاورزان و صنعتگران برای کاهش صدمات حوادث تأکید کرد.

وی با تأکید بر اینکه اتحاد داخلی مردم و مسئولان، دشمن خارجی را به عقب می‌راند، خاطرنشان کرد: حفظ انسجام ملی خواسته رهبر معظم انقلاب از ملت بزرگوار ایران است و همه ما در حفظ وحدت مطیع رهبر حکیم هستیم.

حجت‌الاسلام فتاح دماوندی با سفارش نمازگزاران به تقوا و اشاره به روایاتی از پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) درباره علم و عمل به وظایف الهی، هشتم آبان سالروز شهادت محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله بسیجی را گرامی داشت و یادآور شد: این شهید با ایمان قوی، اراده راسخ و درک شرایط حساس کشور، الگوی نوجوانان و بسیجیان دانش‌آموز است.

وی با بیان اینکه روز شهادت فهمیده، روز نوجوان و بسیج دانش‌آموزی نام گرفته است، گفت: نوجوانان ایران می‌توانند نقش مهم خود را در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دینی به خوبی ایفا کنند و با امیدواری به آینده و تلاش علمی و اخلاقی، ایران قوی را محقق سازند.