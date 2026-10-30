بازدهی منفی بورس در شروع آبان؛ 3.5 همت از بانک ها خارج شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ بورس تهران در هفته‌ای که گذشت، روز‌های پرفشاری را پشت سر گذاشت و با افت شاخص‌ها و خروج سرمایه مواجه شد.

در همین راستا، شاخص کل بورس در نخستین هفته آبان با افتی معادل ۲۰۶ هزار واحد کاهش یافت و با از دست دادن کانال حیاتی ۸ میلیون واحدی، در سطح ۷ میلیون و ۹۶۷ هزار واحد ایستاد. ثبت بازدهی منفی ۲.۵ درصدی برای شاخص کل، در حالی رقم خورد که شاخص کل هم‌وزن نیز افت ۲ درصدی را در کارنامه معاملاتی هفته گذشته ثبت کرد.

ورود پول به صندوق های بورسی

با وجود این فضای رکودی، صندوق‌های بورسی به پناهگاهی امن برای جذب نقدینگی تبدیل شدند؛ به‌طوری‌که طی یک هفته کاری، صندوق‌های درآمد ثابت ۱۲.۲ همت، صندوق‌های طلا ۲.۶ همت و صندوق‌های نقره نیز ۸۳۱ میلیارد تومان ورود پول را تجربه کردند. در مجموع، بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید راهی گروه های بورسی شد.

خروج پول از بانک های بورسی!

در سوی مقابل، بیشترین خروج پول هفتگی به صنایع و گروه‌های مختلف تحمیل شد؛ به‌طوری‌که گروه بانکی با ۳.۵ همت، کانه فلزی با ۳.۲ همت، دارویی با ۲ همت، فلزات اساسی با ۱.۶ همت، صندوق‌های بخشی با ۱.۴ همت، سیمان با ۱.۴ همت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ۱ همت بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در مجموع نیز حدود ۱۸ همت نقدینگی از گروه‌های بورسی خارج شد؛ هرچند باید به این نکته کلیدی توجه داشت که صندوق‌ها با جذب ۱۴ همتی، بیشترین سهم را در جذب نقدینگی هفته داشتند.

نگاهی به روند یک ماهه ورود و خروج پول

نگاهی به آمار در بازه یک‌ماهه منتهی به پایان هفته گذشته نیز نشان می‌دهد که بیشترین ورود پول باز هم متعلق به صندوق‌ها با ۳۱.۱ همت بوده است که سهم عمده آن به صندوق طلا (۱۳ همت) و صندوق درآمد ثابت (۱۲.۹ همت) اختصاص دارد. در همین بازه ماهانه، بیشترین خروج پول نیز به ترتیب مربوط به گروه‌های بانکی با ۷.۱ همت، شیمیایی با ۵.۶ همت، فلزات اساسی با ۴.۱ همت و دارویی با ۲.۶ همت بوده است.

۱.۶ همت از کدام نماد بورسی خارج شد؟

اگر بخواهیم دقیق‌تر به ارقام خرد نگاه کنیم، در هفته گذشته و همزمان با بازدهی منفی بازار، بیشترین خروج پول حقیقی از نماد «وبملت» (بانک ملت) به میزان ۱.۶ همت ثبت شد؛ در حالی که در سمت مقابل، نماد «شتبریز» (پتروشیمی تبریز) با جذب ۱.۶ همت، رکورددار بیشترین ورود پول حقیقی بود.

در بخش صنایع بورسی، بیشترین بازدهی مثبت هفتگی متعلق به گروه‌های سلامت با ۷.۳ درصد، کامپیوتر با ۵.۳ درصد، ماشین‌آلات با ۵ درصد، صندوق‌های اهرمی با ۴.۹ درصد و لاستیک با ۴.۲ درصد بود.

در مقابل، بیشترین بازدهی منفی در صنایع ارتباطی با ۷.۹- درصد، سیمان با ۷.۶- درصد، عرضه برق با ۷.۴- درصد، واسطه‌گری‌های مالی با ۵.۹- درصد و بانکی‌ها با ۴.۹- درصد به ثبت رسید.