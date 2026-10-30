تعرفه‌ها باید پاسخ‌گوی هزینه نوسازی شبکه باشند

افزایش نرخ ارز و تورم، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم، هزینه تأمین تجهیزات و توسعه فناوری را افزایش می‌دهد.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۳۹۵
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تعرفه‌ها باید پاسخ‌گوی هزینه نوسازی شبکه باشند

فتح‌الله توسلی، نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس، با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی با تحولات فناوری گفت: صنعت ارتباطات از بخش‌هایی است که برای حفظ توان رقابتی و پاسخ‌گویی به نیازهای جدید جامعه، به نوسازی مستمر تجهیزات و توسعه زیرساخت‌ها نیاز دارد؛ موضوعی که باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: افزایش نرخ ارز و تورم، در کنار محدودیت‌های ناشی از تحریم، هزینه تأمین تجهیزات و توسعه فناوری را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ارزیابی وضعیت این صنعت بدون درنظرگرفتن هزینه‌های واقعی سرمایه‌گذاری، تصویر کاملی از نیازهای توسعه شبکه ارائه نمی‌کند.
توسلی با اشاره به اهمیت ارتباطات در شرایط جنگی و بحرانی اظهار کرد: در چنین شرایطی، شبکه ارتباطی باید توان حفظ استمرار خدمات و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم را داشته باشد. دستیابی به این هدف، مستلزم توجه به ظرفیت شبکه، نگهداری تجهیزات و به‌روزرسانی فناوری است.
این نماینده مجلس ادامه داد: توسعه خدمات دیجیتال، نیاز به ارتباطات پایدار و باکیفیت را افزایش داده است. بنابراین، باید میان سیاست‌های اقتصادی این حوزه و ضرورت ارتقای فناوری هماهنگی وجود داشته باشد تا توسعه شبکه متناسب با نیازهای جامعه پیش برود.
وی تصریح کرد: در بررسی تعرفه‌های اینترنت نیز لازم است هزینه‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها در کنار قدرت خرید مردم و کیفیت خدمات دیده شود. هر تصمیمی در این زمینه باید به بهبود خدمات و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه کمک کند.

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همراه اولتعرفه اینترنتنرخ ارز
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