آژیر هشدار: خروج فوری آمریکایی‌ها از عربستان

منابع از به صدا درآمدن آژیر هشدار در عربستان خبر دادند. گفته می شود روند پروازها در فرودگاه الدمام عربستان متوقف شده است.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۰۸
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آژیر هشدار: خروج فوری آمریکایی‌ها از عربستان

به گزارش تابناک؛ دفاع مدنی عربستان اعلام کرد آژیر قرمز در منطقه جازان، در منتهاإلیه جنوب عربستان سعودی و در مرز حدودی کشور یمن، به دلیل هشدار نسبت به خطر به صدا درآمده است.

ترکی المالکی، سخنگوی رسمی ائتلاف سعودی نیز روز شنبه مدعی رهگیری پهپاد در منطقه ریاض شد.

همچنین طبق گزارش صابرین نیوز، روند پروازها در فرودگاه الدمام عربستان متوقف شده است.

از سوی دیگر جنگنده‌های عربستان حملات هوایی و توپخانه‌ای را به شهر تعز در جنوب غرب یمن انجام دادند.

این در حالی است که سفارت آمریکا در ریاض تأیید کرد که وزارت امور خارجه به پرسنل غیرضروری و خانواده‌هایشان دستور داده است که از ۲۳ اکتبر عربستان سعودی را ترک کنند.

ایالات متحده هفته گذشته به دلیل «خطرات برای امنیت آنها» دستور تخلیه پرسنل غیرضروری از سفارت خود در عربستان سعودی را صادر کرد.

سفارت در ریاض اعلام کرد که این تخلیه در ۲۳ اکتبر و در بحبوحه حملات یمن به فرودگاه‌ها و سایر زیرساخت‌های غیرنظامی در منطقه انجام شده است.
منبع: ایسنا

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