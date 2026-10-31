پیام معنادار فرمانده کل قوا؛ دکترین جنگ ایران تغییر کرد

به گزارش تابناک؛ چندی پیش از آغاز جنگ سوم تحمیلی، امام شهید حضرت‌ آیت‌الله سید علی خامنه‌ای طی سخنانی رسماً به آمریکایی‌ها و متحدان منطقه‌ایش هشدار داد که اگر جنگی آغاز شود، این بار منطقه‌ای خواهد بود.

احتمالاً آمریکا و اسرائیل و متحدان منطقه‌ای آمریکا تصور می‌کردند که ایران یا اراده لازم و یا امکان لازم برای منطقه‌ای کردن جنگ را ندارد و این گزاره امام خامنه‌ای صرفاً تهدیدی برای بازدارندگی است! امّا بلافاصله پس از آغاز جنایات آمریکایی-صهیونی علیه ایران، همه، از جمله کشورهای منطقه دیدند که چه بلایی بر سرشان فرود آمد و پایگاه‌های آمریکا و منافع آمریکا در سرتاسر منطقه زیر ضرب موشکها و پهپادهای ایران قرار گرفت. ضمن آنکه، ایران «تنگه هرمز» را نیز مسدود و آن را به یک برگ برنده بزرگ و جدید خود تبدیل کرد.

از جنگ منطقه‌ای تا پاسخ بدون مرز جغرافیایی

حالا دیگر ایران با منطقه‌ای کردن جنگ نشان داده بود که یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است و با بستن تنگه هرمز و اعمال هزینه بر آمریکا و متحدانش در جهان نشان داده بود که یک قدرت بزرگ جهانی است.

پیام تازه فرمانده کل قوا به دشمنان

اما در سخنانی که امروز از فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای منتشر شد، آمده است که ایشان در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تاکید کردند که هر سطح و نوعی از تهدید باید با پاسخ فوری و اثرگذار و «بدون محدودیت جغرافیایی» روبرو شود.

اگرچه سطر به سطر و کلمه به کلمه بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار بسیار مهم است، اما تاکید بر پاسخگویی «بدون محدودیت جغرافیایی» یکی از اولین موارد بسیار برجسته‌ای است که رخ‌نمایی می‌کند.

بدین جهت می‌توان گفت که ایران از جنگ منطقه‌ای نیز فراتر رفته و حالا تاکید می‌کند که به هرگونه تهدید، پاسخی بدون محدودیت‌های قبلی جغرافیایی نیز می‌تواند بدهد.

پاسخ ایران به تهدیدات تا کجا پیش می‌رود؟

تجربه نشان داده است که وقتی رهبر ایران چنین نکته‌ای را بیان می‌کنند یعنی هم «اراده» لازم در این زمینه وجود دارد و هم «امکان» لازم نیز کاملاً در دسترس و آماده است.

این فرمایشات موکد فرمانده معظم کل قوا نشان داد که اگر تهدید جدیدی علیه ایران شکل بگیرد، دامنه خسارات و تنبیهاتی که ایران به دشمن وارد می‌کند حتی بسیار فراتر از آنچیزی است که در جنگ 40 روزه علیه دشمنان شکل گرفت.

منبع: تسنیم