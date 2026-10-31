رازهای پنهان شاهزادگان سعودی زیر ضرب افشاگری جدید

به گزارش تابناک؛ حساب کاربری «مجتهد»، افشاگر معروف اسرار آل سعود با انتشار توییت جدیدی اعلام کرد که اطلاعات مهم جدیدی از شخصی با «روابط بسیار نزدیک» با محافل حاکم بر عربستان به دست آورده که در انتشار اسناد و نوارهای خطرناکی که در اختیار دارد، تردید داشته است.

مجتهد از انتشار اسناد محرمانه علیه محمد بن سلمان خبر داد

حساب کاربری مجتهد در ادامه تهدید کرد که اسناد و نوارهایی را منتشر خواهد کرد که «اسرار خطرناک» درباره محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، شاهزادگان و شیوخ خاندان سلطنتی و همچنین سران برخی از کشورها را فاش می‌کند.



این حساب کاربری که معمولاً اطلاعات و اخبار مربوط به خاندان سلطنتی عربستان و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و برخی از کشورهای خلیج فارس را در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کند، اعلام کرد که این افشاگری‌های جدید از سوی شخصی با «روابط بسیار نزدیک» با محافل حاکم به دست آمده است.

بر این اساس، فرد مذکور در انتشار اسناد و فایل‌های صوتی حساسی که در اختیار داشت، تردید داشت، اما پس از رسوایی مربوط به محمد بن سلمان در درگیری با یمن و پس از آنکه مشخص شد او فقط به فکر خودش است و هیچ اهمیتی به مردم عربستان آن نمی‌دهد، دیگر تردید نکرد و تصمیم گرفت اسنادی را که در اختیار داشت، فاش کند.

فایل‌های صوتی و تصویری؛ میراث اسرارآمیز محافظ سابق ملک سلمان

مجتهد در پیامی منصوب به این منبع افشاگر تاکید کرد: مجموعه‌ای از اسناد و فایل‌های صوتی و همچنین فایل‌های ویدیویی و صوتی منتشر خواهد شد که حاوی اسرار حساسی است که در اختیار عبدالعزیز الفغم بوده است. (عبدالعزیز الفغم محافظ شخصی ملک سلمان، پادشاه عربستان بود که در سال 2019 در حادثه مشکوک به دست یکی از دوستانش به ضرب گلوله کشته شد و رسانه‌های سعودی علت آن را اختلافات شخصی اعلام کردند. اما حساب کاربری مجتهد در سال 2022 فاش کرد که ملک سلمان شخصا محافظ خود را ترور کرده بود).

طبق گزارش حساب کاربری مجتهد، اطلاعاتی که قرار است فاش شود مربوط به تعداد زیادی از شاهزاده‌ها، شیوخ و سران کشورها - برخی هنوز زنده و برخی فوت شده - علاوه بر اسرار درون کاخ‌ها است.

در میان این اطلاعات همچنین فایل‌های صوتی یکی از عموهای محمد بن سلمان (که فوت کرده است) وجود دارد که در مورد اسرار خانواده سلمان، به ویژه در مورد محمد بن سلمان صحبت می‌کند.

هویت افشاگر مرموز آل‌سعود همچنان در هاله‌ای از ابهام

حساب کاربری «مجتهد» طی سال 2011، و هم‌زمان با تظاهرات‌ مردمی در عربستان سعودی راه‌اندازی شد، و این حساب کاربری بلافاصله محبوبیت جهانی یافت که در نتیجه افشای حقایق و اسرار آل‌سعود، که در حد ارزیابی‌ها یا تحلیل‌هاست، بوده است.

در سال 2012، «مجتهد» ماه‌ها در رسانه‌های عربستان و دیگر کشورهای عربی به سوژه‌ای برجسته تبدیل شد و این رسانه‌ها تلاش می‌کردند هویت آن را مشخص کنند، اما عربستان سعودی تاکنون نتوانسته است هویت شخص یا گروهی را که پشت این حساب کاربری قرار داد و اخبار و اسرار متعلق به محمد بن‌سلمان را فاش می‌کند، مشخص کند.

در واقع، «مجتهد» فرد یا گروهی از اشخاصی است که قادرند با استفاده از ابزار ویژه به کاخ پادشاهی سعودی نفوذ کنند و اطلاعات بسیار سری و مهم آن را به دست بیاورند. «مجتهد» سعودی یک «رمز و نماد» است تا کسی نتواند هویت واقعی او را شناسایی کند.

به عبارت دیگر، کسی که پشت حساب کاربری «مجتهد» قرار دارد، شخصی است که از حوادث داخل کاخ پادشاهی اطلاع دارد و افزون بر این، این فعال توییتری سعودی از روابطی مستحکم با مقام‌های ارشد و شاهزاده‌های سعودی، که خواهان سرنگونی ولیعهد هستند، برخوردار است.

منبع: ایسنا