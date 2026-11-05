تحقیقات ایران و ترکیه درباره کشته شدن یک سرباز

وزارت دفاع ترکیه امروز اعلام کرد که با همکاری مقام‌های ایرانی، تحقیقات برای روشن شدن ابعاد حادثه تیراندازی در مرز دو کشور و کشته شدن یک سرباز ترکیه در جریان است.

به گزارش تابناک؛ «ترکیه و ایران به‌طور مشترک در حال تحقیق درباره کشته شدن یک نظامی ترکیه بر اثر تیراندازی هستند که گمان می‌رود از سمت ایران در مرز مشترک دو کشور صورت گرفته باشد»، وزارت دفاع ترکیه امروز این خبر را اعلام کرد.

این وزارتخانه اعلام کرد سرباز پیاده‌نظام «یوسف سعیت اونلو» روز ۳۱ اکتبر (نهم آبان)، هنگام مقابله با عبور غیرقانونی از مرز در حوزه مسئولیت پاسگاه مرزی «انگین مایین»، بر اثر تیراندازی‌ کشته شد.

وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد «بلافاصله پس از این حادثه، تحقیقات قضایی و اداری آغاز شد و سه‌شنبه سوم نوامبر ۲۰۲۶، نشستی با مقام‌های ایرانی در محل حادثه برگزار و مشخص شد که مقام‌های ایرانی هم برای روشن شدن ابعاد این حادثه، تحقیقاتی را آغاز کرده‌اند».

این وزارتخانه افزود «تلاش‌ها برای روشن شدن همه ابعاد این حادثه با هماهنگی مقام‌های ایرانی و با دقت در حال انجام است».

این وزارتخانه پیش‌تر اعلام کرده بود که اونلو از نیروهای فرماندهی تیپ هفتم مرزبانی در منطقه یوکسک‌ اوا استان حکاری، در جریان این حادثه زخمی و با بالگرد به بیمارستان دولتی حکاری منتقل شد، اما با وجود تلاش‌های درمانی جان باخت.

منبع: فارس