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بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از جزایر خلیج فارس

فرمانده نیروی زمینی سپاه از جزایر خلیج فارس و یگان‌های تحت کنترل عملیاتی قرارگاه مقدم مدینه منوره بازدید کرد.

کد خبر: 4200033تاریخ انتشار: 1170 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ‌پاسدار محمد کرمی در این بازدید گفت: نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند؛ به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خدا، ذره‌ای در مقابل دشمن کوتاه نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.

سردار کرمی گفت: نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند. به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خد ا، ذره ای در مقابل دشمن کوتاه‌نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.


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فرمانده نیروی زمینی سپاهجزایر خلیج فارسسردار سرتیپ‌پاسدار محمد کرمی

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