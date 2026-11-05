بازدید فرمانده نیروی زمینی سپاه از جزایر خلیج فارس

به گزارش تابناک؛ سردار سرتیپ‌پاسدار محمد کرمی در این بازدید گفت: نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند؛ به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خدا، ذره‌ای در مقابل دشمن کوتاه نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.

سردار کرمی گفت: نیروهای مسلح ما دارای اندیشه الهی هستند. به همین دلیل ما قدرتی غیر از قدرت الهی نمی‌بینیم. امروز ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت با توکل بر خد ا، ذره ای در مقابل دشمن کوتاه‌نخواهند آمد و ما یقین به هدایت و عنایت و وعده‌های الهی داریم و پیروز این میدان ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت است و آینده از آن اسلام عزیز است.



