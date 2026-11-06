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تابناک
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تابناک گزارش می‌دهد؛

گردنه تته تا اطلاع ثانوی مسدود شد

گروه استان‌ها - به دنبال بارش شدید باران، مه‌گرفتگی و نبود ایمنی کافی، تردد در محور سروآباد ـ پاوه، محدوده گردنه تته، تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شد.

کد خبر: 4200219تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، بر اساس اعلام اداره مدیریت راه‌های استان، به دلیل بارش شدید باران، مه غلیظ و کاهش سطح ایمنی تردد، محور سروآباد ـ پاوه در محدوده گردنه تته تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

بر این اساس، تردد انواع وسایل نقلیه در این محور ممنوع بوده و از رانندگان و شهروندان درخواست شده است تا زمان اعلام بازگشایی مسیر، از ورود به گردنه تته خودداری کنند.

همچنین رانندگان باید هشدارهای عوامل راهداری و پلیس راه را جدی گرفته و از هرگونه تردد در این محور تا اطلاع بعدی پرهیز کنند.

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